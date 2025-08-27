El paseo de la ría y la ermita de La Luz, balcones favoritos para la noche de los fuegos de Avilés

La noche de los fuegos es una cita especial para los avilesinos. Grupos de familias y amigos se reúnen cada año para mirar al cielo y dejarse sorprender por los colores y estruendos del espectáculo pirotécnico. Eso sí, cada uno tiene su lugar ideal para disfrutar de los fuegos artificiales. La mayoría se decantan por el entorno de la ría y la explanada del centro Niemeyer, que se llena cada año de avilesinos y visitantes aunque no es el único lugar. Otros prefieren el entorno de la ermita de La Luz, una de las atalayas más emblemáticas para tener una vista panorámica de la ría y la ciudad y otros, optan por otros enclaves como es el caso del puente Azud.

"Siempre voy (a ver los fuegos), no es un día para quedar en casa, aunque de pequeña los veía desde la ventana de mi casa, este año voy más que seguro, no me pierdo a Carlos Baute", indica Aida Vázquez, presidenta de la asociación de festejos de Versalles, Comver. Precisamente, el concierto del artista venezolano (22.00 horas), quizá ayudará a llenar aún más si cabe la plaza del Niemeyer para disfrutar del espectáculo pirotécnico. Aún así, la sidrería Panorama, en el entorno de la ermita "tiene casi todo reservado" para esta noche. "Desde 2014, solemos estar llenos la noche de los fuegos", comenta el encargado del local, José Manuel Muñoz.

El parque del Muelle, por su proximidad al paseo de la ría, es otro de esos lugares que cada año roza el lleno de personas mirando al cielo. Ese ha sido, por ejemplo, el lugar desde el que Jorge Iván Argiz, codirector del Celsius y del festival del cómic, ha disfrutado más veces de "esta tradición" tan avilesina. La cronista oficial de Avilés, Josefa Sanz, ha disfrutado de la pirotecnia en Avilés desde niña. "Siempre fui al paseo de la ría", señala la cronista.

Asistentes a los fuegos. | LNE

Raúl Blanco, que es el presidente de la asociación de comerciantes "Disfruta Carbayedo", también es de los que va cada año al entorno del Niemeyer a disfrutar de los fuegos. "Suelo ir con amigos, estoy expectante este año a ver qué tal son los fuegos con el cambio de la gestión de la concejalía de Festejos (el pasado año no hubo traca, por ejemplo)", remarcó Blanco a título individual. Luismi Díaz, vocalista de "Leather Boys", es aficionado a los fuegos desde el entorno de la ría y la también la actriz y escritora Dulce Victoria Pérez Rumoroso, que solía ver los fuegos desde un alto en Piniella (Illas), este año irá cerca del estuario con su ritual: "salir a cenar, tomar un helado con los niños y a coger sitio para ver los fuegos".

Miles de avilesinos disfrutarán con la explosión de luz y color que se anuncia para esta medianoche con el espectáculo "Brilla Avilés" de la pirotécnica gallega Xaraiva, dividido en doce bloques. Habrá luces de diferentes formas en el cielo avilesino 12 conjuntos con más de un millar de disparos entre los que se halla "un jardín sobre la ría", que se compone de "una explosión cromática" que recuerda diferentes tipos de flores, un gran mosaico blanco que evoca la Cúpula del Niemeyer, un juego de "gigantescas colas de caballo que a modo de cascada sobre el agua", aros que cambian de color que se convertirán en una cara sonriente y fuegos lanzados desde el agua de la ría como nenúfares y palmeras, combina acuáticos y aéreos para crear el gran palmeral de Avilés que va creciendo de calibre y amplitud y una gran traca final, entre otras explosiones visuales.

Normas de seguridad

Cortes de tráfico: Habrá cortes de tráfico a partir de las 23.15 horas que afectarán a toda la calle de El Muelle desde la glorieta de Los Oficios a la rotonda de la estación de autobuses; en el tramo de Conde de Guadalhorce entre la travesía de Demetria Suárez y en el acceso de la carretera del puerto hacia el puente Azud. También habrá restricciones en la calle de La Muralla, en la calle Doctor Graíño y en plaza de Pedro Menéndez.

Advertencias para peatones: Las medidas se aplicarán también desde las 23.15 horas. La pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López (Antigua pescadería) sólo se podrá usar en sentido al Centro Niemeyer. Minutos antes del inicio de espectáculo pirotécnico, la pasarela peatonal hacia el Niemeyer desde el puerto deportivo se cerrará al público.

Restricciones: Durante el espectáculo pirotécnico no se permitirá la presencia de público en el puente de San Sebastián; en la pasarela peatonal desde la plaza de Santiago López al paseo de la ría y en la pasarela del puerto deportivo al Niemeyer.

Restricciones para usuarios del puerto deportivo: La Autoridad Portuaria ha prohibido la navegación y el fondeo en la ría, entre el muelle del Centro Niemeyer y el pesquero. Una lancha de la Guardia Civil velará el cumplimiento de la norma portuaria.