Pelayo, barquillero: "Lo mejor para la resaca: empezar el día con lo último de la noche anterior"

Guillermo Pelayo, el último barquillero artesano de Asturias, mantiene en funcionamiento un negocio que comenzó su bisabuelo en 1880. La presencia de Pelayo en las fiestas de San Agustín es un clásico y también en Salinas, cuyos bombos son casi tan icónicos como el sonido de las olas del mar rompiendo en la orilla. Tirando para casa, estos días Pelayo se ubica en El Parche para endulzar la semana grande en la ciudad y no duda en ejercer de disc jockey, si la ocasión lo requiere, para poner su propia banda sonora a este dulce momento con el que se cierra la serie de entrevistas por San Agustín que inauguró LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes.

-¿Cuál sería la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

-No soy muy exigente en este sentido, disfruto cualquier música de orquesta, no deben faltar las verbenas en este tipo de celebraciones.

-¿Para un fiestero de pro qué hay que hacer: descansar, salir de noche, al vermú?

-Siempre fui mucho de empezar de tarde y alargarme durante la noche, aunque ahora me levanto a las cuatro de la mañana para trabajar y no salgo mucho.

-¿Con qué se sofoca el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

-Hay mucho debate con esto, pero yo soy clásico. Dame siempre una buena sidra fresquina.

-¿El mejor remedio para la resaca?

-Lo mejor es arrancar el día bebiendo lo mismo que consumiste durante toda la noche. Para mí era mano de santo, aunque alguna vez tuve que desayunar una cerveza o un cacharro.

-Si tuviera que plasmar en una imagen las fiestas de San Agustín, ¿cual sería?

-Las calles de la villa llenas de gente.

-¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera en las fiestas de San Agustín?

-Me gustaría un concierto de Melendi gratis para todos los vecinos.

-¿La mejor copla para salir de fiesta?

-Cualquier canción de la banda "Stukas" me vale, me gustaba mucho su música.

-¿Cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

-La calle la Cámara y El Parche, es el núcleo de todo.

-¿En qué fiesta está más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

-Me gusta mucho San Agustín, hace mejor tiempo y pilla en mejores fechas que las demás.

Programación del miércoles

10.00 a 21.00 horas. CXLI Certamen de ganado de San Agustín en el Pabellón de La Magdalena .

12.00 a 01. 00 horas. Mercado Franco de Alcabala en el casco histórico.

12.00 horas. Apertura del Ferial de San Agustín, en la pista de La Exposición.

13.00 horas. Vermú con la charanga "El Felechu" en el Ferial de San Agustín.

17.00 horas. Taller infantil en la plaza de España, "Cocina con la Chef Pipa".

19.00 horas. Espectáculo familiar en la plaza de España, "La Chef Pipa".

22.00 horas. Concierto de Carlos Baute en la plaza del Centro Niemeyer. El acceso es gratuito.

00.00 horas. Fuegos artificiales desde el paseo de la ría de Avilés a cargo de la empresa orensana Pirotecnia Xaravia S, que fue la encargada de la Descarga de Cangas del Narcea hasta 2022 y también es habitual en las fiestas del vecino concejo de Corvera.

01.00 horas. Quinta verbena de San Agustín en el Ferial de San Agustín, en la pista de La Exposición, con el espectáculo y ritmos de la famosa orquesta gallega "París de Noia".