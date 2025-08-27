Pompas de jabón con mucha fantasía: la gran verbena infantil en Álvarez Acebal
"A los niños les hace mucha ilusión, se vuelven locos, como si viesen a ‘Los Beatles’", aseguran los organizadores de la cita infantil
PELAYO MÉNDEZ
"Para los niños pequeños estos juegos con pompas de jabón son la bomba. Les hace mucha ilusión, como si viesen a Los Beatles", aseguró Jorge Lana, que durante el espectáculo se convierte en Willy Pomper. Acompañado por Mawi, "guardiana de Pomperia", captaron por completo la atención del público infantil que se acercó a ver su show en la plaza Domingo Álvarez Acebal.
El espectáculo de "La Fiesta de Las Pompas Gigantes" empezó con la narración de un cuento para los más de cien niños que escuchaban atentamente sentados en el suelo, en las escaleras de la plaza o donde buenamente podían encontrar un hueco para aposentarse.
"Siempre le compramos pomperos y le encanta jugar con ellos, los acaba muy rápido. Cuando era un bebé, ya le llamaban mucho la atención", resaltó Valeria Martín, mientras su hijo de cuatro años atendía sin perderse ningún detalle a la función. "El otro día se lo pasó bien en la holi party, pero esto está mejor para los que tienen su edad", añadió.
Los miembros de la organización reconocen que "tenemos que ponerles una pequeña valla, porque cuando ven salir la primera pompa e jabón empiezan a volverse locos". Cuando se terminó la historia que tenía preparada la compañía de animación, dio comienzo un taller de pompas gigantes que mantuvo a los niños con la misma atención que al principio del espectáculo.
