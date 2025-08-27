Ritmos de charanga para abrir la jornada en La Exposición

Los avilesinos más impacientes se acercaron a tomar el vermú a La Exposición para "ir cogiendo ritmo de cara a la noche". La charanga corverana "El Felechu" fue la encargada de poner el ritmo a la sesión mañanera, los músicos rompieron el hielo con "La Morocha", una de las conciones del verano. Con esa elección, muy reconocida entre los más jóvenes que pasaban por allí, se metieron al público en el bolsillo.

"A la gente le encantan las canciones de Luck Ra (creador de "La Morocha"), tenemos varios de sus temas en nuestro repertorio. No para de sacar canciones con ritmos muy apropiados para las verbenas, les está dando el verano a las orquestas y a las charangas", aseguró Adrián Rodríguez, director de la charanga "El Felechu", reflexionando sobre el aporte del artista argentino. "Últimamento no nos paran de pedir la canción del "cavalinho", estamos trabajando para intentar incorporarla al show antes de que termine el verano", reconoció.

Los miembros del grupo reconocen que les gusta mucho actuar en sesiones vermú porque "te amplía mucho más el público" y aseguran que "nos tenemos que adaptar, hay mucha gente que por edad o por tipo de fiesta no le gusta estar en el ocio nocturno, entonces pueden aprovechar al mediodía". El ambiente en La Exposición era muy familiar, se veían muchos abuelos con sus nietos paseando, y los asistentes tapaban el silencio, que se genera al final de cada canción, con aplausos.

"La sesiones vermú están funcionando fenomenal, las actuaciones musicales aportan mucho ambiente y eso la gente lo agradece", destacó Saray Marcos, responsable del puesto del bar "Los 3 caños". "Las noches están siendo una locura. Viene muchísima gente, hay días que no paramos de servir. Cuando traen buenas orquestas, el público responde", añadió remarcando el éxito de la oferta musical de la presente edición de San Agustín.

El público presente destacó que "la charanga es lo mejor para escuchar de fondo mientras tomas el vermú". Algunos manifestaban no tener prisa ninguna, aseguraban que "podemos echar todo el día aquí sentados sin problema ninguno", pero otros miraban constantemente el reloj para que no se les pasase la hora de ir a casa a comer con la familia. "Aprovecho al máximo las mañanas, porque trabajo por la tarde y llego muy cansado a casa para salir de noche. Me parece genial que pongan este tipo de espacios", dijo Vicente González, sentado en la terraza tomando una caña.