Un viaje musical sin salir del Muelle: así fue la noche del martes de San Agustín

El parque del Muelle se ha consagrado como nuevo escenario musical de San Agustín. "Broken Roads" y "La Guinda" tienen su parte de responsabilidad. Su concierto de anoche demostró muchas cosas, que la música es una forma de viajar por las melodías del mundo y también por las lenguas. Armonías y ritmos más propios de tierras estadounidenses y en inglés de mano de los "Broken Roads" se entremezclaron con la propuesta internacional de "La Guinda" que en asturiano, castellano y francés jugó con sonidos latinoamericanos, africanos, y también de la "tierrina". Ambos grupos fueron los protagonistas de lo que han denominado los "Conciertos del Bombé" y que cogieron el testigo de los bolos de rock que ambientaron el parque del Muelle en los días anteriores con motivo del "Factoría Sound Summer". "Tenía que haber más conciertos en verano en el parque", comentan dos asiduos a estas noches musicales. "No solo basta con La Mar de Ruido y La Grapa, tiene que haber más", continúan. Ese sentimiento es general, entre los que aplauden y menean sus pies al ritmo que marcan las bandas desde el quiosco.

Dj Grand, de «Vas Bailar», en La Exposición.

Mientras tanto, "Vas bailar" animaba la noche en la pista de La Exposición, a ritmo de músicas urbanas y otros temas. "Dj Grand" y compañía lo daban todo sobre el escenario. Y el público baila y lo pasa bien mientras toma un refrigerio en los chiringuitos situados a un lado de la explanada de Las Meanas.

"Broken Roads" tocó country y rock y recibió aplausos. También pidió el fin de la violencia hacia las mujeres con "Stand up for yourself" ante un gran puñado de alumnos del Marcelo Gago, que se sumaron a la fiesta de los "Conciertos del Bombé".

Los encargados de despedir la noche en El Muelle fueron los miembros de "La Guinda". Con sus instrumentos de otras latitudes como el kayamb (de la isla Reunión) y el charango (Perú), los vientos y las voces y el universo que crean en sus directos reinvidicaron su propuesta musical, por primera vez en Avilés y con una avilesina al frente, Ana Pereda, que canta y toca varios instrumentos y anima una noche en la que hubo tiempo para bailar, para reír y para viajar a través de la música y las lenguas sin necesidad de salir del parque del Muelle.

Cuando acabaron los "Conciertos del Bombé", en ese nuevo espacio para conciertos en San Agustín, el espectáculo de "Vas bailar" seguía en La Exposición.