Alfonso López hace la ofrenda a San Agustín: "Me voy de San Nicolás, pero no de Avilés"

"Hoy debería estar prohibido estar triste". Esto lo dijo este jueves Alfonso López Menéndez, el cura párroco de San Nicolás de Bari. Y lo dijo porque ayer ofició su última misa en la parroquia de la villa, la que ha dirigido estos últimos nueve años, desde que le nombraron en 2018.

López Menéndez va a cambiar el día a día de su parroquia –de allí procede, se encargó de recalcar durante su intervención final: la ofrenda a San Agustín, "el patrón popular" de la ciudad– por la conclusión de sus estudios de Moral en la Universidad de Navarra. El arzobispo de Oviedo, que es Jesús Sanz, le ordenó concluirlos ya, también explicó el actual párroco de la villa.

La ofrenda a San Agustín la organiza la cofradía del Bollo desde hace 43 años, tal y como explicó Benjamín Lebrato, el presidente del colectivo cultural. "Nuestro cura se va a estudiar y eso nos hace tener el alma desgarrada", añadió Lebrato.

El sacerdote avilesino, entonces, agradeció la ayuda que le prestaron para desarrollar su desempeño, por ejemplo, Carlos Mora –es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa– y también la concejala de Cultura, Yolanda Alonso: "Hemos conseguido llevar a cabo muchos proyectos", dijo. "Mañana [por hoy] se lo transmitiré también a la Alcaldesa en la cena", añadió. Y es que Mariví Monteserín no participó en persona de la despedida de López Menéndez. Esther Llamazares (PP) y Arancha Martínez Riola (Vox), sí.

"Mi nombramiento tenía fecha de caducidad", recordó el sacerdote avilesino en un templo lleno hasta la techumbre. "Fue una cosa inaudita que el Arzobispo me encargara sustituir al sacerdote que me llevó al seminario y al que finalmente enterré", explicó el sacerdote durante su homilía, resumen de una vida intensa en San Nicolás.

En este tiempo puso al día por ejemplo, "el archivo parroquial", destacó Lebrato. "Impulsó las celebraciones de San Agustín, de San Nicolás, el Corpus Christi y, sobre todo, la Semana Santa". En este punto, el presidente de la cofradía del Bollo coincidió con las palabras de Ángel María Vilaboa: "Fuiste capaz de juntarnos, de hacernos sentir como familia", subrayó. Y luego recalcó: "Porque has sido pastor, padre y sacerdote, el hilo que une entre el cielo y la tierra".

Alfonso López hace la ofrenda a San Agustín: "Me voy de San Nicolás, pero no de Avilés"

Y es que este jueves se celebraba el día grande de las fiestas, pero también la despedida de un "buen pastor" con sus feligreses. Vilaboa, cura joven avilesino –lo es desde 2018, precisamente– que dirige la Unidad Pastoral de Panes, en Peñamellera Baja, ayer se encargó de la homilía de la última misa en San Nicolás de Bari de López Menéndez. "Como San Nicolás, ninguno más", bromeó el sacerdote en su despedida, justo antes de recoger el diploma que le suma a la lista de personalidades que han hecho la ofrenda de San Agustín. Últimamente, el propio arzobispo Jesús Sanz Montes, y el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime.

El oficio de este jueves fue el que termina con la imagen de San Agustín de procesión por las calles de la villa. Los costaleros fueron miembros de la cofradía de San Juan Evangelista –los populares "sanjuaninos"–. Tras la imagen, una decena de sacerdotes acompañó a López Menéndez. Dos de ellos, que crecieron junto al párroco: aparte de Vilaboa, Juanjo Blanco, el sacerdote avilesino al frente del santuario del Acebo, en Cangas del Narcea. "Capaz de andar entre las llamas", bromeó Vilaboa durante su intervención. Y ahí cosechó sonrisas de los feligreses (el chascarrillo iba de la foto que salió en LA NUEVA ESPAÑA en la que Blanco, descamisado, trabajaba en el apagado del incendio forestal de comienzos de este mes).

Alfonso López hiló su discurso sobre la idea de que la de este jueves no era una jornada triste subrayando: "No lo hemos podido pasar mejor", dijo. Y dijo más: "Pero esto no es obra mía, yo no valgo nada, esto es cosa de todos", destacó. "No me voy de San Nicolás, me quedo en el sitio más bonito de todos: en vuestros corazones", añadió. Y enumeró unos cuantos de "esos corazones": "Los de los 1.700 chavales que comulgaron conmigo por primera vez", destacó.

Arriba, Alfonso López y Benjamín Lebrato. Abajo, el público que llenó ayer la iglesia de San Nicolás. | MARA VILLAMUZA

"Es un verdadero orgullo que muchos de esos chavales ahora tienen veintitantos y algunos son padres", continuó. Y volvió a acordarse de Ángel Garralda –cura de San Nicolás cuando López Menéndez comenzó sus estudios–: "Teníamos el mismo carácter", apostilló del párroco que falleció a los 98 años en 2023.

"Pero lo que más me enorgullece es Cáritas", continuó López Menéndez. Y probó su frase con "una anécdota", la de una mujer que "durante la pandemia" había bajado en taxi desde el hospital. "Supongo que los médicos y enfermeros le pagarían el taxi. Ella había venido hasta aquí porque sabía que era el único sitio que iba a estar abierto y que le iba a poder ayudar", sumó.

Y hubo un momento para la broma: "Me voy de San Nicolás, pero no me voy de Avilés. Me han dejado un piso. ¿Sabéis dónde?", preguntó directamente al respetable antes de soltar el zambombazo: "A Sabugo". Y el templo se rompió en aplausos. El cura de la villa cruza el Tuluergo. "Cuando no esté en Pamplona, estaré por allí".

El apego de Sabugo por San Nicolás fue mucho más allá: el coro Amigos de Sabugo y su organista titular –José María Martínez– pusieron banda sonora a una misa que iba a ser triste, pero que quedó tan jubilosa como el "Canticorum" de Georg Friedrich Händel con que se había abierto cuando el campanario dio las doce.