Aparece muerto en la ría de Avilés un raro ejemplar de tiburón: solo se había visto otras cuatro veces en Asturias

Singular avistamiento en la ría de Avilés. Esta mañana fue hallada una cría de tiburón cañabota muerta en el estuario avilesino. Según explica Luis Laria, presidente del Cepesma (Coordinadora para el estudio y protección de las especies marinas), una hipótesis sobre su aparición es que fuese capturado de manera accidental por un barco de pesca, que lo habría soltado en Avilés.

Este es el quinto ejemplar avistado en Asturias según el registro del Cepesma. Uno de ellos fue una hembra adulta que contenía en su interior unos 80 fetos a punto de nacer.

"Se trata de unos ejemplares singulares, que puede llegar a pesar entre 400 y 500 kilos. Pueden estar en el Atlántico, pero hábitat habitual es la zona Mediterránea", explica Laria.

El ejemplar fue avistado esta mañana por una persona que estaba efectuando labores de mantenimiento en un barco. Tras hacerle las fotos, el ejemplar fue perdido de vista, por lo que no pudo ser recuperado.

El tiburón cañabota es uno de esos animales marinos que parecen salidos de otra época. Con su cuerpo alargado y fuerte, y sus seis branquias a cada lado de la cabeza –cuando la mayoría de tiburones solo tienen cinco–, recuerda a un fósil viviente que ha logrado llegar hasta nuestros días. Habita en aguas profundas, donde casi no llega la luz, y se desplaza con calma, cazando peces, calamares y, en ocasiones, hasta otros tiburones. Sus dientes, dispuestos como si fueran peines, le permiten atrapar con facilidad a presas de distinto tamaño.

Lo más curioso de este tiburón es lo poco que se sabe de él. Vive a tanta profundidad que rara vez se deja ver cerca de la superficie, lo que lo convierte en un habitante misterioso de los océanos. Aunque su aspecto pueda impresionar, no supone un peligro para las personas, ya que evita cualquier contacto. Para los científicos es como un “viajero en el tiempo”, un animal que conserva rasgos de los tiburones más antiguos y que demuestra la increíble capacidad de adaptación de la vida en el mar.