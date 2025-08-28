Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cineasta Eva Lesmes gana el premio «Avilés 1924»

S. F.

Avilés

La cineasta gijonesa Eva Lesmes se ha hecho con el premio «Avilés 1924» –lleva el título de la primera película filmada en la comarca– que entrega el certamen de cortos Avilés Acción. De hecho, lo recibirá el día de su inauguración (el sábado 4 de octubre). El premio busca destacar a los profesionales asturianos en cualquier rama del séptimo arte. n

