Cocinar es un juego de niños en Avilés

La plaza de España de Avilés se convirtió en una improvisada cocina al aire libre la tarde del miércoles de la mano de la chef Pipa. Un festivo taller de repostería reunió delante del Ayuntamiento a casi una veintena de «mini chefs» dispuestos a aprender y, sobre todo, a pasarlo en grande. Las familias siguieron de cerca los pasos de Pipa y sus pupilos en la cocina, donde se elaboró una deliciosa receta de magdalenas de albaricoque. El show, creado por la productora teatral Coma 14, tiene sus raíces en la obra de teatro «La chef Pipa» y en 2020 dio el salto a los talleres de cocina con el objetivo de que los niños se familiaricen con los fogones de manera práctica, segura y creativa.

Las mesas dispuestas recibieron a niños y niñas que, desde edades muy tempranas, comenzaron a mostrar gran interés por el mundo culinario. Este es el caso de Alberto Pritos, quien aseguró que el motivo que le llevó a participar en el taller fue su afición por el programa «MasterChef junior». Los asistentes mezclaron los ingredientes con entusiasmo mientras Pipa les daba indicaciones y, al mismo tiempo, conseguía hacerles reír sin parar. El pequeño Hugo del Valle, por ejemplo, disfrutó mezclando la harina y el azúcar bajo la atenta supervisión de su madre: «Me gusta mucho cocinar», declaró con una gran sonrisa.

La actividad no estuvo exenta de sorpresas, pues durante el horneado de las magdalenas tuvieron lugar una serie de juegos que entretuvieron a todos los públicos y ayudaron a que los pequeños hicieran nuevas amistades. Para rematar la actividad, los espectadores presenciaron un espectáculo que simulaba el estreno del programa de televisión de la famosa chef, llenando la plaza de risas, aplausos y mucho entusiasmo.

Más allá de la repostería, la experiencia dejó una huella positiva en las familias, que vieron en el taller una oportunidad única para compartir tiempo de calidad con sus hijos y estimular su creatividad en la cocina. Pipa, con su estilo cercano y divertido, consiguió que cada niño se sintiera como un cocinero profesional en una jornada de lo más dinámica , donde el sentido del humor y la diversión se convirtieron en los ingredientes estrella. n