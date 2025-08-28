Grave agresión en la noche de San Agustín: asestan tres puñaladas en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
La víctima acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, desde donde fue trasladado al hospital en UVI Móvil
Grave agresión en Avilés. Un joven de 19 años recibió esta madrugada tres puñaladas en la espalda. Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, tuvieron lugar en el entorno de La Exposición, sobre las dos menos cuarto de la madrugada. La víctima acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, desde donde se avisó a los servicios sanitarios de emergencia, que lo trasladaron al Hospital Universitario San Agustín. En principio no se teme por su vida.
Según ha podido saber este periódico, la víctima, de 19 años y cuya identidad se corresponde con las iniciales G. G. G., manifestó que la agresión había tenido lugar después de una riña en el entorno de La Exposición, uno de los epicentros festivos de la pasada noche de San Agustín. Fue allí donde, según su testimonio, tras una acalorada discusión los agresores le asestaron tres puñaladas en la espalda.
G. G. G. huyó tras recibir los pinchazos. Y lo hizo en dirección a las dependencias de la Policía Local, en los bajos del estadio Suárez Puerta, a escasos metros de La Exposición. Al ver las heridas, los agentes llamaron a los servicios sanitarios de emergencia. La víctima fue trasladada al San Agustín en UVI Móvil. Si bien, no se teme por su vida.
La agresión ya ha sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido y ya se encuentra tomando declaración a testigos.
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- Carlos Baute se libra de cantar bajo la lluvia en Avilés: el show en el Niemeyer comienza tras los fuegos de San Agustín
- La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles
- El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado
- Pelayo, barquillero: 'Lo mejor para la resaca: empezar el día con lo último de la noche anterior
- La lluvia recibe a Carlos Baute en Avilés
- Los ganaderos juzgan escasa la ayuda del Principado por los incendios: 'Y otra vez habrá que rellenar un montón de papeles y pelear con la Administración