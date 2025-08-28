Grave agresión en la noche de San Agustín: asestan tres puñaladas en la espalda a un joven de 19 años en Avilés

Grave agresión en Avilés. Un joven de 19 años recibió esta madrugada tres puñaladas en la espalda. Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, tuvieron lugar en el entorno de La Exposición, sobre las dos menos cuarto de la madrugada. La víctima acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, desde donde se avisó a los servicios sanitarios de emergencia, que lo trasladaron al Hospital Universitario San Agustín. En principio no se teme por su vida.

Según ha podido saber este periódico, la víctima, de 19 años y cuya identidad se corresponde con las iniciales G. G. G., manifestó que la agresión había tenido lugar después de una riña en el entorno de La Exposición, uno de los epicentros festivos de la pasada noche de San Agustín. Fue allí donde, según su testimonio, tras una acalorada discusión los agresores le asestaron tres puñaladas en la espalda.

G. G. G. huyó tras recibir los pinchazos. Y lo hizo en dirección a las dependencias de la Policía Local, en los bajos del estadio Suárez Puerta, a escasos metros de La Exposición. Al ver las heridas, los agentes llamaron a los servicios sanitarios de emergencia. La víctima fue trasladada al San Agustín en UVI Móvil. Si bien, no se teme por su vida.

La agresión ya ha sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido y ya se encuentra tomando declaración a testigos.