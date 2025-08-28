Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La luz y el color de los fuegos artificiales se abren paso en el cielo de Avilés para despedir a San Agustín

El concierto de Carlos Baute comenzó a los pocos minutos de finalizar el show pirotécnico

Noé Menéndez / Covadonga Jiménez

Marián Martínez

Marián Martínez

La intensa lluvia caída durante la tarde y las primeras horas de la noche de este miércoles hizo temer lo peor: la suspensión del espectáculo pirotécnico bautizado como «Brilla Avilés» para despedir una intensa semana festiva en honor al patrono de la villa, San Agustín. Pero no, finalmente, miles de personas pudieron contemplar las múltiples figuras que iluminaron el cielo avilesino resultado de los 232 kilos de pólvora y más de un millar de disparos realizados desde el muelle de ArcelorMittal, en la margen derecha de la ría.

Se apagaron las luces y comenzaron los efectos visuales y sonoros que anticipaban los 12 conjuntos de figuras que se dibujarían en el cielo. Todo empezó con margaritas, dalias, crisantemos, hortensias y girasoles en un juego de colores bautizado como «Un jardín sobre la Ría», al que siguieron los colores azules y blanco a gran altitud y amplitud, con una base de candelas rojas como guiño al tercer color de la ciudad.

A orillas del Centro Niemeyer hubo también un «saludo» al espacio cultural, con un gran mosaico blanco que evocaba su cúpula al que siguió una línea de volcanes amarillos para terminar con un diseño que emulaba al auditorio del centro cultural.

En imágenes: Así fueron los espectaculares fuegos artificiales para despedir San Agustín en Avilés / Mara Villamuza

Gigantescas colas de caballo a modo de cascada sobre el agua y multiples figuras como aros que cambiaban de color y se convieron en una cara que sonrió al público, coronas de brocade, grandes corazones rojos, medusas y peonías bicolor anticiparon a un efecto de arcos horizontales que quisieron recordar los soportales del casco histórico avilesino. Era el anticipo de uno de los momentos más esperados: los fuegos acuáticos, con nenúfares y palmeras.

Un fuerte y potente traca fue el desencadenane de una estruondosa ovación del público, que puso el broche de oro al espectáculo pirotécnico.

Apenas unos minutos de que el cielo de Avilés brillase a medianoche, comenzó a sonar la música de Carlos Baute en el Niemeyer. El recital se había pospuesto (estaba previsto que comenzase a las 22.00 horas) por la abundante lluvia.

