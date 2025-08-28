Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: "Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde"

Asegura la alcaldesa Mariví Monteserín que en el diseño de las fiestas de San Agustín de este año ha resultado un acierto programar múltiples citas en diferentes escenarios de la ciudad. En esta entrevista hace balance del gran verano turístico y las nuevas apuestas en la programación cultural y de ocio.

-Se constata que Avilés seduce al turismo internacional, ¿cómo ha sido este verano?

-Yo creo que ha ido muy bien, estamos consiguiendo lo que queríamos que es que haya mucha presencia de personas de fuera, pero que vengan con un fin. Los picos altos conectan con el Celsius, con eventos deportivos o culturales, o con las propias fiestas, con lo cual, yo creo que esa franja es en la que queremos estar, el target de turismo inteligente, que es en el que queremos continuar y profundizar. Hemos logrado un dinamismo en la ciudad, que desde luego es mucho mayor que el que había hace 5 o 6 años. Y se ve que la gente además viene, disfruta, está a gusto, se sorprende positivamente de la ciudad.

-Y a la vez coincide en este momento con varios proyectos en marcha: la reforma del Colón, la del palacio de Josefina Balsera, los nuevos alojamientos del Parche… Toda esa oferta que se está creando, ¿tiene techo?

-Ah, por supuesto, porque hay un desarrollo paralelo público y privado. Nosotros hemos conseguido ya que la ciudad sea atractiva para invertir, pero a la vez no hemos descuidado nuestras inversiones y, sobre todo, hemos aprovechado mucho los fondos Next Generation para poner a punto parte de nuestro patrimonio cultural y dar ejemplo también. Desde la obra del nuevo Conservatorio en el edificio de Correo, a la del palacio Fernández Balsera y el centro de Palacio Valdés, donde vamos a desarrollar un proyecto muy bonito intergeneracional, o el destinado a personas con discapacidad intelectual en La Grandiella.

-Y en el capítulo de vivienda residencial y turística, ¿se está generando una burbuja que pueda desembocar en algún tipo de conflicto?

-Ahí lo que hay que hacer es prevenir el conflicto y estamos en un momento importante para ello, porque este tipo de ciudades que de repente son muy atractivas, como le ha pasado a Málaga o a Palma de Mallorca u otras con un turismo muy intensivo, lo que sucede es que irrumpe un mercado de la vivienda que no es natural y, por lo tanto, distorsiona los precios y hace que el ciudadano de aquí, o el que quiere venir a trabajar, pues le sea mucho más complicado acceder. Entonces ahí hay que reglar, tiene que intervenir el Estado y, de una manera coordinada, las tres administraciones, que es en lo que estamos. Nosotros hemos pedido la denominación de zona tensionada en materia de vivienda, sobre todo para lo que tiene que ver el centro, La Magdalena y El Carbayedo. Ahora en cuanto empiece el curso nos pondremos a trabajar en esa dirección acogiéndonos a las ventajas que tiene la denominación de zonas tensionadas en términos de inversión en vivienda y tenemos proyectos importantes en vivienda precisamente para que no nos lleve esa ola de demanda por delante. Y, sobre todo, pensando que a nosotros nos interesa el turismo, pero también aquella vivienda que fija población porque sean personas o familias que vienen o que se emancipan en Avilés, que vienen a trabajar en nuestra industria, una de nuestras importantes razones de ser, a la que ni vamos a renunciar ni vamos a pararnos un minuto para que no se desarrolle, y trabajamos intensamente para que nuestra industria pueda tener un espacio en el ámbito de la vivienda cómodo, agradable y asequible.

-El capítulo de vivienda lleva a una mayor demanda de plazas de aparcamiento. ¿Cuándo se va a poder abrir el parking del Niemeyer que anunciaron para este verano?

- Pues en eso estamos con todo el interés esperando sortear las trabas burocráticas que lleva. Espero que a finales de año podamos tener ese aparcamiento al servicio público.

-¿Qué balance realizan de los cursos de la Nebrija en Avilés?

-Estamos trasladando una actividad cultural de las que más nos gusta a nuestra ciudad y la traemos desde Santander, desde la Menéndez Pelayo, que no es ninguna tontería.

-¿Esperan estar dando la bienvenida a los nuevos alumnos de grado a estas alturas del verano que viene?

-Eso es casi seguro, la verdad, que el curso que viene se ponga en marcha el primer curso de Enfermería en Avilés. Necesitamos mucho esos estudios y necesitamos mucho a las enfermeras.

-¿Van a tener posibilidades de alojamiento en la ciudad los estudiantes o se ha resuelto la cuestión por parte de la universidad?

-De aquí al inicio del curso que viene, entre la Nebrija, nosotros y lo que pueda dar de sí la iniciativa privada, esperamos poder resolver ese tipo de cosas. Vinculado también a la Nebrija hay una programación intensa del ámbito cultural y de exposiciones estos últimos veranos que también moviliza el turismo cultural hacia Avilés.

-¿Quieren seguir explotando el atractivo de la programación cultural de Avilés para captar nuevos visitantes?

-Yo creo que vamos a tener instalaciones muy referentes. La primera es el Niemeyer, sin ninguna duda. Nos felicitan mucho por la exposición de Chirino, que es un gran artista, y además trabaja un metal muy relacionado con Avilés. Y junto a eso queremos poner en marcha la experiencia en el Palacio de Balsera: que será un lugar donde haya exposiciones no permanentes de coleccionistas o de instituciones que acerquen la producción de arte a los avilesinos, a los asturianos y a los españoles que quieran venir. Lo que siempre decimos es que un coleccionista tiene una colección para él y cuando pacta con una institución pública la exhibición, la institución tiene la misión de que esa colección sea para disfrute colectivo de la ciudadanía. El arte se aprecia cuanto más se conoce y nosotros tenemos la obligación de darlo a conocer.

-¿Continuará la alianza con Pérez Simón?

-A Pérez Simón le entusiasma el edificio y colaborará con nosotros también en el Fernández Balsera, pero hay más coleccionistas e instituciones con las que podremos llegar a acuerdos y hacer exposiciones temáticas que te dejan un catálogo, que hace que vengan los chicos que están estudiando en los colegios y en los institutos, que los centros de mayores las visiten con una guía y conozcan mejor determinadas expresiones y, en definitiva, que todo eso sirva para disfrutar. Para disfrutar el arte hay que conocerlo. Igual que en Avilés, ahora mismo tenemos muchas personas expertas en teatro, que disfrutan del teatro y son los mejores críticos teatrales, pero para eso han estado durante más de 25 años asistiendo a programaciones muy bien realizadas para tener un público fiel. Pues eso que es, ni más ni menos, tener una ciudad con un nivel cultural amplio, es a lo que queremos contribuir. Porque eso ayuda a ser una ciudad atractiva y a tener un turismo especializado, diferente, que viene a cosas concretas.

-Estos veranos se está trabajando para ampliar la oferta turística con el Espacio Portus, la Rula, los paseos en lancha... ¿Avilés mira cada vez más a su ría y al mar?

-Cada vez más, pero porque ahora ya estamos en condiciones de hacerlo. Hemos estado 30 años prácticamente recuperando espacios degradados por la gran industria que no se podían enseñar y que ahora han resurgido. Incluso se está restaurando flora y fauna en algunos lugares de Zeluán. Ese es un espacio a crecer, a desarrollarse. No solo hay que ver el éxito de los paseos en barco, también está Portus, donde se explica cómo todo empezó en nuestra ría. Esta ciudad empieza en la ría; ahí se consolida un puerto muy importante y un núcleo urbano que en 1115 reconocen con un fuero. Y a partir de ahí tenemos una historia que es, como decía nuestro escritor Palacio Valdés, una historia de una ciudad absolutamente singular. Y seguimos siendo singulares después del impacto de la gran industria del siglo XX, del que nos estamos recuperando.

-Y está la intervención reciente de la muralla.

-Resurgimos de nuestras ruinas, por eso tiene tanta importancia recuperar la muralla, porque no es solo un montón de piedras, es un montón de piedras que están ahí desde un momento determinado, que nos recuerda quiénes fuimos, qué fuimos, qué somos y también nos dice un poco de lo que queremos ser como ciudad. Por eso es una inversión que va mucho más allá de la estética, nos reconcilia con nosotros mismos como ciudadanos de la villa de Avilés.

-Haciendo balance festivo, ¿cómo ve a estas alturas de la semana cómo fueron las celebraciones de San Agustín? ¿Satisfecha acerca de cómo se han desarrollado?

-Creo que la ciudad está más viva que nunca y, además, participa de una diversión absolutamente sana. No hemos tenido ningún percance. Avilés es una ciudad de un civismo impresionante. Es verdad que todos los elementos que nosotros podemos coordinar, policiales y de prevención de cualquier cosa están en marcha, pero el gran acierto de las fiestas ha sido extenderlas, que la fiesta esté en toda la ciudad, no solo en un espacio. Este Avilés tiene muchas características, una de ellas es que no dispone de un recinto ferial a las afueras como otras ciudades. Y lo mejor que hemos podido descubrir es que las molestias sean repartidas igual que los efectos positivos. Los espacios que vamos recuperando con nuestras inversiones en bajas emisiones en zonas como el Parque del Muelle y la plaza de Pedro Menéndez se van ocupando con distintas alternativas culturales, festivas, musicales y, a la vez, descongestionando Las Meanas, que lo reservamos un poco para esta semana, que es una semana ya grande. Repartimos, por tanto, cargas y beneficios y la ciudad entra en la fiesta igual que la fiesta entra en la ciudad. Avilés es una ciudad muy viva, muy sana y es una ciudad por la que merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque responde.

-La plataforma contra el ruido demanda que se repartan esas cargas [del ruido] por toda la ciudad también en San Agustín. ¿Cómo han lidiado con esa problemática?

-Yo creo que el concejal del Medioambiente, que es el que controla el tema, ha hecho un trabajo muy importante hablando con todos y la concejala de Cultura y Festejos igual, tanto los que hacen propuestas musicales y culturales como las personas que pueden estar afectadas. Y creo que ese trabajo de equilibrio y de cargas repartidas está bastante ajustado. Creo que hemos hecho un buen recorrido. Sabemos que eso no va a erradicar todas las críticas, pero también hay críticas que se producen un poco desde uno mismo, nada más.

Si tuviera que quedarse con un escenario de los de estas fiestas, ¿cuál sería?

El escenario que me lleva a ese otro enganche que tiene Avilés con su pasado es el mercado de ganados. Me gusta mucho lo que significa nuestro mercado de ganados, prácticamente el más antiguo de España junto con Zafra, y es un lugar a muy interesante porque es un punto de encuentro entre lo urbano y lo rural. Necesitamos más que nunca el entendimiento entre el urbano y lo rural, que no solo puede pasar por los sistemas productivos, sino también por la cultura y la necesidad de asociarnos para crecer juntos. Cuando hablamos de productos de proximidad y cuando hablamos de economía sostenible y de economía circular, es imposible hacerlo sin la relación directa del campo, del medio rural y del medio urbano.

-Y siendo el mercado de ganados su espacio favorito de esta semana de San Agustín, ¿cuál sería el momento del día?

Los fuegos, porque para los que somos organizadores es el momento de máxima tensión, en el que la adrenalina está más alta y justo cuando termina y todo ha salido bien es la satisfacción que ha pasado todo y bien.

-La ciudad inicia la temporada deportiva con su equipo en Primera Federación, con el patrocinio recién aprobado, ¿qué expectativa tienen de cómo pueda repercutir para la ciudad?

-La expectativa es absolutamente positiva, que un equipo de fútbol esté en una categoría mayor, y no sólo porque el equipo vaya a sitios de fuera de Asturias, sino que nos visitarán equipos y, por tanto, también muchas personas de otras comunidades. Teniendo en cuenta que Avilés no defrauda nunca, es absolutamente positivo. Por tanto, la ciudad está ahí con el equipo. Quedan cosas por hacer, estamos trabajando, y creo que vamos a resolver algunas inquietudes que tiene el club y, por tanto, también la ciudad.

-¿Qué pasos quedan por dar con el Real Avilés?

-Desde el momento en que se liquidó la deuda se están haciendo los informes técnicos para el cierre de una concesión y la apertura de otro proceso de concesión. Eso ya es absolutamente positivo para la ciudad.

-¿Hablar o pensar en la reforma del estadio es a más a largo plazo?

-Sí, eso depende un poco del ritmo que quiera marcar el presidente del club. Lo importante para nosotros es resolver todo lo que tiene que ver con la concesión, con la estabilidad, con la seguridad del equipo. Y en ese proyecto, el ritmo de la reforma, lo va a marcar absolutamente el presidente.

-De cara al inicio del curso político, ¿cuál es el principal reto para este septiembre?

-Tenemos que trabajar en terminar las inversiones de los fondos Next Generation, porque son estas tres obras importantes, la de Fernández Balsera, Palacio Valdés y de La Grandiella. Y después tenemos que trabajar mucho en el horizonte de ver dónde, cómo vamos a tener más viviendas al servicio de los ciudadanos. A finales de diciembre muchas dudas las tendremos despejadas. También nos importa mucho el empleo industrial y la vivienda, mucho muchísimo. Y mantener la ciudad con actividad para que la desestacionalización turística sea una realidad. Y la Manzana del Talento va a estar también ya definida, que es un punto estratégico para el desarrollo de nuestras industrias en el futuro y eso tiene que ver con la retención y la atracción de talento y que aquí venga a vivir un perfil de personas muy involucradas en el desarrollo de nuestra alma industrial.

-Para desestacionalizar, al inicio de septiembre está prevista otra actividad que traerá a la ciudad mucho movimiento: la salida de la Vuelta a España. ¿Es el deporte un punto de atracción turísticas para la ciudad en temporada baja?

-Los eventos deportivos cada vez traen a más población y vienen con una finalidad. Tenemos la Vuelta Ciclista, pero también pruebas importantes como el judo o la programación musical. Y hay una programación teatral extraordinaria, con unas cifras que casi dan vértigo, porque se ha vendido todo de la conjunta del Niemeyer y del Palacio Valdés. Hemos tenido que hacer otra función de "1936", que es la obra de este año, y estamos hablando de reunir a 2.000 personas. Pero, además, el Niemeyer ha programado cinco funciones de "Escenas de la vida conyugal" que se agotaron en las primeras horas. Que me digan dónde hay una ciudad de casi 77.000 habitantes que tenga esta programación, pero sobre todo que se llene y atraiga a tantísima gente. Así que va a ser un trimestre final de curso de restallo.

-Avilés se ha ganado la marca de puerta al Occidente, y cada vez más con los enlaces del AVE a Madrid, ¿cabe, con las posibilidades de desarrollo que tiene ahora mismo la ciudad, reivindicar más enlaces directos a la capital?

-Yo creo que más que reivindicar, eso lo van a dar los números. En las primeras conversaciones que tuve con Renfe para que el AVE viniera a Avilés, con Raúl Blanco, ya hace cuatro años, pensamos en experimentar con un AVE al día de ida y vuelta, y en función de la demanda, pues ya Renfe estudiará. Creo que todavía es un pronto para analizar eso, y para analizar incluso la frecuencia con Asturias, pero ahí estaremos muy atentos a cómo evolucionan esos números, y si es necesario poner más frecuencias.