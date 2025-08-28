Los pequeños se divierten a caballo: así fue la penúltima jornada en el pabellón de La Magdalena
"Van a ir para casa pidiendo que les regalemos un poni para Navidad", bromean las familias
PELAYO MÉNDEZ
Las tardes en el certamen ganadero de San Agustín tienen actividades para todos los públicos. Los adultos ocupan las horas paseando por el pabellón, disfrutando de los concursos y charlando. Pero, los visitantes más jóvenes, tiene dos focos de ocio muy claros. Por un lado, la carpa con ejemplares de razas autóctonas y, por otro lado, el pequeño espacio en el que se realizan paseos a caballo. "Siempre le dio mucho miedo montar a caballo, pero aquí, como ve que no son muy grandes, fue uno de los primeros en ponerse a la cola", destacó Manuel Calvo, vecino de Avilés, que viendo el disfrute de uno de sus hijos empezó a bromear con sus acompañantes asegurando que "va a ir para casa pidiendo que le regalemos un poni por el cumpleaños o por Navidad".
"Galleta", nombre de uno de los ejemplares que paseaba por el recinto de La Magdalena, le robó la atención al resto de los caballos. Su apodo llamó poderosamente la atención de los niños y la oportunidad de dar un viaje subidos en su lomo les entusiasmaba. Los encargados reconocen que "causa furor entre los más pequeños allá donde va", no lo explican, pero creen que "el nombre le hace ganar puntos"
Satisfacción entre el público
Cada vez falta menos para clausurar la presente edición del certamen. Esta misma mañana se celebrará la entrega de premios y, poco a poco, los animales irán abandonando el pabellón de La Magdalena. Los visitantes habituales destacan "la buena organización" y "el gran nivel de las reses que salen a concurso". Además, aseguran que "todos los días hay mucha gente en el recinto, el tiempo, ni muy bueno ni muy malo, favoreció al concurso".
Los ganaderos coinciden en que "son días de reencontrarse con gente que hace tiempo que no ves, es una celebración para la gente que trabaja durante todo el año en el mundo rural".
Suscríbete para seguir leyendo
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- Dani Parrondo lía la mundial en Avilés y llena La Exposición con su show 'The Goat': 'No podíamos faltar, lo suyo es sinónimo de buena fiesta
- Cuatro homicidios salpican la crónica negra de Avilés hasta el crimen de Noelia González: de la transexual Paloma Barreto a un sintecho en Los Canapés
- El alma de Quattro regresa a Avilés
- Los ganaderos juzgan escasa la ayuda del Principado por los incendios: 'Y otra vez habrá que rellenar un montón de papeles y pelear con la Administración
- Esta es la forma que tienes de ganar dinero extra si eres pensionista: los notarios animan a solicitar la hipoteca inversa