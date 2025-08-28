Los pequeños se divierten a caballo: así fue la penúltima jornada en el pabellón de La Magdalena

Las tardes en el certamen ganadero de San Agustín tienen actividades para todos los públicos. Los adultos ocupan las horas paseando por el pabellón, disfrutando de los concursos y charlando. Pero, los visitantes más jóvenes, tiene dos focos de ocio muy claros. Por un lado, la carpa con ejemplares de razas autóctonas y, por otro lado, el pequeño espacio en el que se realizan paseos a caballo. "Siempre le dio mucho miedo montar a caballo, pero aquí, como ve que no son muy grandes, fue uno de los primeros en ponerse a la cola", destacó Manuel Calvo, vecino de Avilés, que viendo el disfrute de uno de sus hijos empezó a bromear con sus acompañantes asegurando que "va a ir para casa pidiendo que le regalemos un poni por el cumpleaños o por Navidad".

"Galleta", nombre de uno de los ejemplares que paseaba por el recinto de La Magdalena, le robó la atención al resto de los caballos. Su apodo llamó poderosamente la atención de los niños y la oportunidad de dar un viaje subidos en su lomo les entusiasmaba. Los encargados reconocen que "causa furor entre los más pequeños allá donde va", no lo explican, pero creen que "el nombre le hace ganar puntos"

Satisfacción entre el público

Cada vez falta menos para clausurar la presente edición del certamen. Esta misma mañana se celebrará la entrega de premios y, poco a poco, los animales irán abandonando el pabellón de La Magdalena. Los visitantes habituales destacan "la buena organización" y "el gran nivel de las reses que salen a concurso". Además, aseguran que "todos los días hay mucha gente en el recinto, el tiempo, ni muy bueno ni muy malo, favoreció al concurso".

Los ganaderos coinciden en que "son días de reencontrarse con gente que hace tiempo que no ves, es una celebración para la gente que trabaja durante todo el año en el mundo rural".