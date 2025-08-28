San Agustín afronta su día grande en San Nicolás de Bari

Las fiestas de San Agustín se cerrarán con la tradicional misa solemne, y posterior procesión, dedicada al patrón de la villa. La ceremonia, que constituye uno de los momentos más esperados de las celebraciones, comenzará a las 12.00 horas y se celebrará en la parroquia de San Nicolás de Bari, en el corazón de Avilés, organizada como cada año por la Cofradía El Bollo.

El acto de este año tiene una doble vertiente emocional ya que, además de seguir la costumbre religiosa y popular que identifica a la villa, marcará la despedida del sacerdote Alfonso López, que deja la parroquia para continuar estudios de doctorado en la Universidad de Navarra. En septiembre tomará el relevo en el templo José Juan Hernández Déniz, mientras que López se despide con este acto cargado de significado y emoción compartida con los feligreses. Precisamente por esa razón, será el propio Alfonso López el encargado de realizar la ofrenda a San Agustín, gesto que cada año recae en distintas personalidades destacadas. De este modo, el sacerdote recoge el testigo de figuras relevantes como el arzobispo, Jesús Sanz Montes, o el abad de Covadonga, Adolfo Mariño Gutiérrez.

Tras la celebración de la eucaristía solemne dedicada a San Agustín, el programa continuará con la esperada procesión tradicional, que recorrerá algunas de las calles y espacios más emblemáticos de la ciudad: La Fruta, San Bernardo, La Cámara, Plaza España y San Francisco, en un itinerario cargado de historia y fervor popular, hasta regresar nuevamente al templo.

Celebración en La Magdalena

Paralelamente a esta celebración central en San Nicolás de Bari, en la parroquia de La Magdalena también tendrá lugar una misa solemne en honor al patrón de la villa avilesina, que dará comienzo igualmente a las 12.00 horas. La misa contará con la destacada participación de la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano.