"Tekila", preparados para su vuelta a los escenarios tras el incidente del botellazo en Gijón: "Nunca habíamos visto nada igual; pero en Avilés vamos a disfrutar"

"La gente no se les puede olvidar que nosotros estamos trabajando, ellos beben botellas de sidra o cacharros y nosotros agua”, afirman los músicos

"Lo que más miedo me da es cómo podemos concienciar a esta sociedad de que el respeto es la base de todo”, destaca Marga González, cantante de la orquesta

El grupo &quot;Tekila&quot;, en una imagen de archivo.

El grupo "Tekila", en una imagen de archivo. / David Cabo

Pelayo Méndez

El grupo "Tekila" será el encargado de poner el broche de oro a las fiestas de San Agustín amenizando la última verbena de la presente edición, que será a las 21.30 horas en La Exposición. La formación viene de una experiencia desafortunada en las fiestas de Contrueces (Gijón), donde un individuo del público lanzó una botella y acabó impactando en la cara de David Carrasco, una de las voces masculinas de la orquesta. “David está bien, pudo ser mucho peor. Sinceramente, no recuerdo nada parecido en los 21 años que llevamos funcionando y lo que más miedo me da es cómo podemos concienciar a esta sociedad de que el respeto es la base de todo”, explicaba esta tarde Marga González, cantante del grupo desde 2004, sobre lo sucedido.

Tekila quiere hacer borrón y cuenta nueva con su actuación en San Agustín, y resaltan que sus experiencias en la villa avilesina siempre han sido "muy positivas". Confiesan que “en Avilés somos un grupo muy querido, vamos súper motivados”, esperan a un público “cargado de ganas de disfrutar” e “interactuando con el grupo durante todo el espectáculo”.

“Nosotros somos los primeros fiesteros e intentamos que la gente no nos vea como la típica agrupación clásica. Nos gusta que el público se vaya a sus casas con la sensación de que se lo han pasado en grande”, apuntó González. “Pero a la gente no se les puede olvidar que nosotros estamos trabajando, ellos beben botellas de sidra o cacharros y nosotros agua”, añadió recordando la diferenciación que se debe hacer entre artistas y público.

Tanto San Agustín, como la temporada alta de las verbenas, están a punto de llegar a su fin. Los miembros de "Tekila" describen su verano como “increíble” y destacan que “estamos notando muchísimo el cariño del público”. Sacan pecho apuntando que “cada vez abrimos más campo fuera de Asturias”, cuentan con fechas en diferentes fiestas de la zona norte de Castilla León.

“De cara al año que viene, vamos a seguir mejorando cosas porque todos somos conscientes de que el grupo tiene que seguir creciendo”, remarcó González. “Vamos a aumentar el nivel del montaje y actualizaremos el repertorio. La contratación de cara al año que viene va muy bien también”, concluyó.

