"Tekilazo" en La Exposición para despedir San Agustín

La formación venía de una experiencia desafortunada en las fiestas de Contrueces (Gijón), donde un individuo del público lanzó una botella que acabó impactando en la cara de uno de los integrantes, pero pudieron desquitarse de esa mala experiencia en San Agustín. "En Avilés somos un grupo muy querido, siempre vamos súper motivados", aseguró Marga González, cantante de la orquesta desde 2004. Los miembros de "Tekila" describen su verano como "increíble" y destacan que "estamos notando muchísimo el cariño del público".