"Tekilazo" en La Exposición para despedir San Agustín
La formación venía de una experiencia desafortunada en las fiestas de Contrueces (Gijón), donde un individuo del público lanzó una botella que acabó impactando en la cara de uno de los integrantes, pero pudieron desquitarse de esa mala experiencia en San Agustín. "En Avilés somos un grupo muy querido, siempre vamos súper motivados", aseguró Marga González, cantante de la orquesta desde 2004. Los miembros de "Tekila" describen su verano como "increíble" y destacan que "estamos notando muchísimo el cariño del público".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- Carlos Baute se libra de cantar bajo la lluvia en Avilés: el show en el Niemeyer comienza tras los fuegos de San Agustín
- La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles
- El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado
- Pelayo, barquillero: 'Lo mejor para la resaca: empezar el día con lo último de la noche anterior
- Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: 'Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde
- La lluvia recibe a Carlos Baute en Avilés