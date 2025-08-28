"Vladimir Putin no debe salirse con la suya", defiende Benigno Pendás.
"Donald Trump está dando una imagen seudoempresarial de querer solucionar problemas con rapidez", dice el presidente de la Real Acaldemia de Ciencias Morales
Benigno Pendás, que preside, al tiempo, la asociación de los cursos de La Granda y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMP), se encargó ayer de cerrar el calendario lectivo estival de este año en Avilés. Lo hizo con un análisis del presente bélico –la invasión rusa de Ucrania por parte de la Federación Rusa–que inició con la reforma ilustrada de zares tan significados como Pedro el Grande y su heredera, Catalina la Grande.
"Vladimir Putin no debe salirse con la suya", destacó. Sobre las gestiones del presidente Donald Trump para conseguir la paz en la región, el profesor señaló: "Está dando una imagen seudoempresarial de querer solucionar los problemas con rapidez, pero se equivoca".
Para llegar ahí, el catedrático salense –en realidad es de Barcelona, pero ejerce de asturiano de siempre– partió de la divergencia de la sociedad rusa. "Lo explica Orlando Figes en ‘El baile de Natasha’". Mencionó el episodio en el que la Natasha del título –una de las protagonistas de "Guerra y Paz", de Tolstoi–: "Los aristócratas sólo hablaban francés, eran los proeuropeos; sin embargo, la mayor parte de los rusos eran ‘eslavófilos’ orientados a Asia. Y Natasha se queda embrujada por ese baile de unos campesinos a los que no entiende".
Mencionó el episodio en que Pedro El Grande y su corte viaja a París a aprender a ser europeo. "Pero se mostraron turistas poco refinados", comentó. Y es que los nobles del Zar preilustrado fueron alojados por los nobles franceses –los más "chic" del continente ya por entonces, a comienzos del siglo XVIII– y lo dejaron todo manga por hombro. "Hay autores que dicen que se portaron ‘como osos’" A su vuelta, lo primero que hizo el Pedro El Grande fue ordenar el afeitado de las barbas –apegados a los campesinos y los popes–. "Ahí no tuvo mucho éxito. En lo que sí que tuvo fue en la construcción de la ciudad de San Petersburgo, que es una ciudad deslumbrante", destacó Pendás durante la penúltima charla del verano avilesino.
"Por Rusia no pasó el Renacimiento, la servidumbre queda abolida en pleno siglo XIX", continuó el presidente de la RACMP. Habló del papel principal de la religión ortodoxa en la vida común de los rusos. "Consideran que Occidente se ha volcado hacia el materialismo, mientras que en Rusia se desarrollo un principio espiritual más avanzado", destacó Pendás.
Esta tensión entre las dos caras rusas –la europea y la asiática– y la necesidad de recuperar el protagonismo como potencia están detrás de la invasión de Ucrania. "No hay que olvidar que tanto Ucrania como Bielorrusia fueron estados fundadores de las Naciones Unidas", destacó.
Adela Cortina despide los cursos de La Granda
La catedrática Adela Cortina pronunciará la conferencia de cierre de los cursos de La Granda de este año mañana viernes (12.00 horas). Será sobre ética e inteligencia artíficial y será en la sede histórica de los cursos –en el chalé de La Granda–. Allí recibirá la Medalla de Oro de la organización en reconocimiento a su trayectoria en campos tan complementarios como la ética y compromiso social. Cortina es una reconocida catedrática emérita de Ética y Filosofía Política por la Universidad de Valencia y una figura influyente en el ámbito cultural español e iberoamericano, habiendo sido la primera mujer en incorporarse a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. De hecho es la primera mujer reconocida con el galardón que otorgan los organizadores de los históricos seminarios estivales.
