Avilés descubre (por fin) su muralla medieval: "Es una joya que teníamos escondida"

No sonó Ana Belén. Tampoco la voz de Víctor Manuel. Pero la muralla de Avilés se "abrió" este viernes para sorpresa de avilesinos y visitantes. La cerca defensiva de la ciudad –57 metros lineales descubiertos– ya se puede acariciar. Pero no más: la zona está controlada por cámaras para disuadir cualquier posible daño que pueda afectar al patrimonio histórico. Con la retirada del material de obra se da así por concluida la primera fase de esta ambiciosa actuación a la que deben seguir nuevas intervenciones. Habrá una segunda fase de obra y también está en cartera la construcción de un centro de interpretación de la muralla. Para los avilesinos, aunque queda trabajo por hacer, ver la muralla como está hoy ya aventura una nueva etapa en el "corazón" de la ciudad, entre las calles de Las Alas y del Muelle.

Pilar Delgado descubrió la muralla medieval de Avilés casi por casualidad. Tras varias semanas sin salir de su casa por una lesión en un pie decidió dar un paseo que le llevó hasta el parque del Muelle y, de carambola, se acercó hasta la muralla. "Me parece una joya. ¡Qué pena que estuviera tan escondida! Creo que esta obra la tendrían que haber hecho hace tiempo, pero nunca es tarde", aplaudió esta avilesina, que apuntó que la cerca defensiva puede ser un reclamo para los turistas.

Luis García, también avilesino, se mostró menos sorprendido por la actuación: "Creo que la gente no se va a fijar en la muralla. Son pocos metros", dijo.

Pilar Rodríguez, de la asociación de vecinos del centro "Pedro Menéndez", valoró la primera fase. Destacó, no obstante: "Aún queda bastante trabajo por hacer y la zona se espera que quede mejor de lo que está ahora mismo una vez finalice la obra por completo. Deberían además señalizar la muralla y ofrecer información para que sea más atractiva su visita", propuso Rodríguez, que habló a título particular. Hace más de diez años la asociación de "Pedro Menéndez" ya propuso recuperar un paño de la cerca defensiva. Ahora, aquel anhelo es una realidad.

El Ayuntamiento está ahora a la espera de la adjudicación del proyecto y las obras de construcción del futuro centro de interpretación de la muralla. Y si todo sale según lo esperado, antes de fin de año se prevé sacar a licitación el proyecto de restauración de la propia cerca. De manera inesperada se descubrió que la muralla continúa al menos tres metros más de profundidad, que se tiene que estudiar cómo técnicamente se puede mostrar también a la ciudadanía cuando finalice la segunda fase de recuperación, la que corresponde a la rehabilitación de los 57 metros de lienzo descubiertos. A la par se seguirán estudiando los vestigios hallados en la muralla de Avilés y que nutrirán la historia de la ciudad milenaria.