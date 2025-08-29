El balance de la noche de los fuegos de San Agustín: Festejos defiende que "se salvó pese a la lluvia" y la posición lo ve "insuficiente"

"La lluvia fue una invitada que se coló en la noche de los fuegos y aun así, la noche se salvó: hubo fuegos y el concierto de Carlos Baute, que amenazaba con cancelarse, salió adelante". Así lo defiende la concejala de Festejos, Yolanda Alonso (PSOE), que explicó además que Carlos Baute "quería salir" y quien estaba más "reticente" eran los responsables del equipo de sonido, "que estaba mojado". "Es más, Carlos Baute llegó a plantear actuar hoy –por ayer-, pero al final su espectáculo se pospuso tras los fuegos artificiales y fue un éxito, como lo fue el espectáculo de ‘París de Noia’ en La Exposición, que estaba lleno", remató Alonso, sobre una noche que generó luces y sombras entre el público asistente y también entre la oposición.

Precisamente, la demora del concierto centró las críticas de los vecinos. Muchos de ellos tildaron de "vergüenza" el retraso en anunciar el aplazamiento del espectáculo de Baute. Si bien, Alonso apuntó que ya a las 22.20 horas –veinte minutos después del horario previsto– ya se advirtió de que había retraso: "Dimos un margen de media hora para ver si paraba de llover". Pero no paró y tiempo después, se anunció por un rótulo en el escenario que el concierto se aplazaba al fin de los fuegos si el tiempo lo permitía. Y lo permitió.

Esther Llamazares, portavoz del PP, remarcó que los fuegos artificiales "fueron unos fuegos más" y criticó que "duraron tres minutos menos de lo anunciado, diecisiete frente a veinte". A este respecto, Alonso, indicó que ese recorte en minutos se debió al viento –"según la pirotécnica, es más peligroso el viento que la lluvia"–. "Otra vez, humo y propaganda más que brillo", remató la portavoz municipal del PP.

Arancha Martínez Riola, que es su homóloga de Vox, destacó que el concierto del artista venezolano "se vio empañado por las inclemencias meteorológicas, lo que deslució la actuación". "Se debería haber avisado antes de que se iba a posponer para evitar que muchas personas se marcharan creyendo que estaba suspenso. Los fuegos mejoraron respecto al año anterior", indicó Martínez Riola.

Agustín Medina, que es concejal de Servicios Sociales y portavoz municipal de IU, incidió que la lluvia "a veces juega malas pasadas", sin embargo "dio tregua para el lanzamiento de los fuegos artificiales, que salieron muy bien, el concierto se tuvo que retrasar por culpa de la lluvia, que no puede deslucir unas fiestas estupendas", apuntó el portavoz de la coalición, que cogobierna con el PSOE en Avilés.

David García, portavoz de Podemos, partido que gestionó el área de Festejos hasta el pasado mes de enero, cuando la alcaldesa, Mariví Monoteserín, decidió retirarle las competencias a la edil Sara Retuerto, fue claro en su crítica sobre el retraso del concierto: "No entendemos cómo un escenario como el Niemeyer y un artista como Carlos Baute no estaban preparados para hacer frente a la lluvia, algo que hace diariamente cualquier orquesta modesta". Ese retraso, continuó García, supuso que ovetenses y gijoneses tuvieran que irse antes del concierto "pues no había servicios especiales de bus, algo también incomprensible".

García apuntó además que los fuegos "duraron 17 minutos" frente a "los veinte prometidos". "Fue complicado, por no decir imposible, encontrar los supuestos guiños que había a la ciudad en el espectáculo pirotécnico", concluyó el portavoz municipal de Podemos.

La asociación de comerciantes, Ucayc, hace un balance festivo "más que positivo del conjunto de las fiestas, porque la ciudad estaba llena". Sobre el concierto de Carlos Baute, los fuegos artificiales y la actuación de la orquesta "París de Noia" en la víspera de San Agustín lo resumen con un "estuvieron muy bien".

Por su parte, Pilar Rodríguez, de la asociación de vecinos del centro "Pedro Menéndez", señaló que "fue una pena que tuvieran que retrasar el concierto (de Carlos Baute) por la lluvia" y sobre los fuegos: "La gente decía que estuvieron muy bien".

Gianluca Limatola, que es el presidente de la asociación vecinal de La Magdalena, destacó: "La lluvia fue una pena, los fuegos fueron muy bonitos pero un poco cortos". Y sobre el concierto de Baute, lamentó que el público "no sabía nada del retraso hasta que dijeron de posponerlo". Aida Vázquez, que es la presidenta de la comisión de Festejos de Versalles, que se declara "fan" de Baute, celebró que "al final" hubiera actuación. "Estoy muy agradecida de que saliera porque podía haberse ido y aguantó". Eso sí, también expresó que la lluvia chafó los planes porque "no pudo cantar" ante una plaza del Niemeyer llena. "Aún así, la gente aguantó", remató.

Y entre tanto, los avilesinos disfrutaron de una noche "peculiar" de fuegos artificiales un tanto ensombrecida por la lluvia.