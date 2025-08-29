Grave agresión en la noche de San Agustín: asestan tres puñaladas en la espalda a un joven de 19 años en Avilés

Grave agresión en Avilés. Un joven de 19 años fue apuñalado en la espalda en la madrugada del jueves. Los hechos, que están siendo investigados por la Policía Nacional, tuvieron lugar en el entorno de la calle Fernando Morán, sobre la una y media de la madrugada. La víctima acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, desde donde se avisó a los servicios sanitarios de emergencia, que lo trasladaron al Hospital Universitario San Agustín. En principio no se teme por su vida.

Según ha podido saber este periódico, la víctima, de 19 años y cuya identidad se corresponde con las iniciales G. G. G., manifestó que la agresión había tenido lugar después de una riña en la calle Fernando Morán. Según su testimonio, todo tuvo lugar cuando trató de mediar en una pelea en una pelea en la que estaba involucrado un conocido, y que en ese momento comenzaron a agredirle entre tres personas. Tras la refriega, uno de sus amigos le alertó de que tenía un boquete en la sudadera. Al levantar la ropa fue cuando vieron que tenía una herida de arma blanca.

G. G. G., que aseguró conocer a sus agresores, acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, en los bajos del estadio Suárez Puerta, a escasos metros de donde supuestamente tuvo lugar la agresión. Al ver las heridas, los agentes llamaron a los servicios sanitarios de emergencia. La víctima fue trasladada al San Agustín en UVI Móvil. Si bien, no se teme por su vida.

La agresión ya ha sido puesta en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido. Según ha podido saber este periódico, los agentes ya se encuentran recabando testimonios para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Este suceso tiene lugar solo unos días después del homicidio de Noelia González, la peluquera canina que fue hallada muerta en su casa de La Folleca en la noche del pasado 18 de agosto. El cadáver, que presentaba golpes y puñaladas, fue encontrado por su novio en la cocina de la vivienda.

La Policía Nacional detuvo a un hombre, un camarero de un conocido restaurante de Avilés que tenía una habitación alquilada en casa de González, como principal sospechoso del crimen. Tras prestar declaración ante el juez el 21 de agosto, la jueza de refuerzo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Avilés decretó, a instancias de la Fiscalía, su ingreso en prisión provisional. Desde entonces se encuentra en la cárcel de Asturias.