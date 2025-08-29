Monteserín promete medios para alojar a los ganaderos en el próximo Concurso de San Agustín

Avilesinos y visitantes vivieron San Agustín en la calle. Y en el recorrido folixero entraba la feria de ganado que cada año desde hace 141 se celebra en Avilés. Los protagonistas de la jornada: "Llanera", una vaca de los valles doble grupa de la ganadería corverana de José Antonio García; "Rubio", un toro campeón de la también ganadería corverana de María de los Ángeles García o "Isla", novilla de la cuadra praviana de Jonathan Garrido Iglesias, entre otros muchos animales ayer con trofeo. Para la entrega de premios se desplazaron hasta el pabellón de La Magdalena, sede del certamen, representantes del gobierno local con la alcaldesa, Mariví Monteserín, al frente. un verano muy positivo para la ciudad, lleno de acontecimientos culturales y festivos muy participativos. Y este (el certamen ganadero) es un cierre de broche de oro a todo lo que significó este verano, un lugar de encuentro que simboliza la relación del medio rural y del medio urbano, una relación en la que Avilés quiere tener un papel especial: somos la puerta del Occidente y sabemos también que una de nuestras raíces es el sector primario". Monteserín avanzó, en su arenga a favor del sector ganadero, que la intención del gobierno es mejorar el certamen de ganado de San Agustín. "A partir de ya, en septiembre, vamos a iniciar una ronda de reuniones porque queremos involucrar mucho más a las entidades y asociaciones del medio rural en la organización del certamen", dijo.

Destacó también que en futuras ediciones habrá mejoras en lo que afecta al alojamiento de los participantes con alternativas hoteleras para los que no puedan dormir en sus casas. "Eso no estaba previsto en la organización y algunos ganaderos arreglaron el asunto por su cuenta. Pero sin duda será algo que se va a corregir", dijo poco después de que la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, denunciara, también desde La Magdalena, "el trato indecente, insalubre e inhumano" que se ha dado a los ganaderos en el certamen de San Agustín. "Es absolutamente increíble que se hayan habilitado camastros en el pabellón para dormir, sin ventilación ni salubridad", dijo.

Ya ante los ganaderos, Monteserín reivindicó su trabajo "de sol a sol": "Frente a lo que se ha dado en llamar la España, o la Asturias vaciada, yo reivindico a las gentes del campo, y si me permitís dirigirme directamente a vosotros, reivindico vuestro trabajo de sol a sol, sacando adelante el rural desde un esfuerzo ímprobo y tantas veces ingrato". Agregó: "Desde aquí nos hacemos eco de vuestras necesidades, envueltos como estamos en los rescoldos de un verano catastrófico en toda España que nos ha hecho comprobar la importancia de contar con medios de prevención y también de agilidad en los operativos de extinción. En este punto, debo destacar la importancia de la Unidad Militar de Emergencias que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero. Aún recuerdo vívidamente a quienes la tachaban de ocurrencia".

Algunas de las reses premiadas. | MARA VILLAMUZA

Aprovechó la regidora para hacer balance festivo: "Hemos tenido unos días muy intensos y

Y fue más allá: "Tenemos que conseguir que el cuidado de vuestras explotaciones, que en realidad son los montes y los campos que nos dan vida, el paisaje tan característico de Asturias que atrae a millares de visitantes, no suponga una carga, sino que su aprovechamiento se convierta en un recurso de desarrollo económico".

En la clausura del certamen participó también el gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, que explicó que este organismo dispone actualmente de 52 fincas, de unas 70 hectáreas en su conjunto, para su explotación. El perfil de los demandantes de este recurso que persigue el relevo generacional, explicó, es diverso: desde gente que quiere iniciarse en el sector a otros que ya están incorporados.

Tras las declaraciones y discursos hubo premios y aplausos. En el certamen participaron 92 ganaderías, un 14 por ciento más que el año pasado. También un recuerdo emocionado para algunos que ya no están. Es el caso Pepe Serafo o Manuel Elías Prado, de la Ganadería La Era, otro habitual del certamen avilesino. Luego ocuparon el protagonismo los animales: "Malaya", "Actor", "Galáctica", "Aldeana", "Chulo", "Bribona", "Pirucha", "Gerardo", "Bandera", "Peruyal" y "Felgazu" -estos últimos asturcones-. El trofeo especial fue para la ganadería de Armando Martínez Riesgo, de Cudillero.