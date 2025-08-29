Los músicos del Teatro Real alumbran Avilés

Pasó ayer tarde en el Parche lo mismo que sucedió en la misma plaza, pero en 1932 (a comienzos de septiembre de por aquel entonces). Lo de ayer fue cosa de "La carroza del teatro Real", lo de hace 93 años, de García Lorca, que fue el promotor de "La Barraca": teatro clásico en todas las esquinas del país.

Entonces, medio Avilés vio "La cueva de Salamanca" y "La guarda cuidadosa", de Miguel de Cervantes. Y también "Los dos habladores", que no era de Cervantes, pero como si lo fuera. Ahora, ayer tarde, un millar de personas se rindió ante un recital de ópera de la buena al aire libre: cuatro cantantes y un pianista; todos formados en el teatro Real, que es la catedral de la lírica española.

El anuncio del espectáculo –iba a ser la guinda de San Agustín– había generado mucha expectación que fue creciendo mientras se iba acercando la hora del comienzo del "show". "No soy muy fan de la música moderna que tocan por las noches en La Exposición, me parece muy buena idea incorporar este tipo de espectáculos en las fiestas, siempre hay que pensar en todos los públicos", señaló Domingo Alba, muy fan de la música de zarzuela.

El elenco de interpretes está lleno de jóvenes talentos –la soprano Rosa Gomariz, la mezzo Alejandra Acuña, el tenor Eduardo Pomares, el barítono Román Bordón y el pianista Samuel Martín– que han salido del programa "Crescendo" de la Fundación Amigos del Teatro Real.

Previamente, al recital, sus promotores aseguraron que "el público se iba a emocionar con su talento". Comentaron: "Muchas veces, cuando termina el espectáculo, la gente se acerca al escenario para hablar con ellos o pedirles autógrafos". Ayer tarde, antes de eso, hubo tres bises.

"Es uno de los proyectos más queridos del teatro Real, con este escenario itinerante hemos recorrido más de 80.000 kilómetros y hemos visitado localidades repartidas por toda España. Estamos muy felices de poder traerlo a Asturias", destacó Lourdes Sánchez, directora de marca del Teatro Real. "Podremos llegar a los dos mil asistentes. El concierto es maravilloso, estamos seguros de que deleitará a todas las personas que se acerquen a disfrutarlo", añadió. Cosa que sucedió.

Justo antes de empezar, Mariví Monteserín, la Alcaldesa, se subió al escenario: "Avilés es una ciudad con muchos amantes de la ópera", explicó justo debajo del balcón de su despacho.

Los cinco protagonistas saludaron al público antes de comenzar su número. Los cantantes asombraron al respetable –seiscientos, tomaron asiento–. Un pequeño preguntó a su acompañantes "¿Dónde se aprende a cantar así?". Su padre, resumió la explicación, diciéndole que "son muchos años de práctica". Los más veteranos de los que llenaron el Parche también apreciaron el talento de los jóvenes en silencio. "La carroza del teatro Real" se recogió como hace casi un siglo "La Barraca", pero dejando huella.