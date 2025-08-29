La "razón y el corazón" de San Agustín, presentes en El Polígono
El sacerdote David Cuenca dedica la homilía al patrón popular de la ciudad y pide "acompañar de manera especial a los más vulnerables"
Aida medina
Como ya es tradición, la Unidad Pastoral de La Magdalena acogió en la mañana del jueves la misa en honor del patrón popular de Avilés: San Agustín. La celebración, que tuvo lugar en la parroquia que lleva su nombre, estuvo marcada por un ambiente de profunda emoción, devoción y recogimiento. A lo largo de la ceremonia se ensalzaron las virtudes del santo y recordando su legado espiritual.
La homilía fue pronunciada por David Cuenca, sacerdote de la Unidad Pastoral, quien resaltó las enseñanzas de San Agustín como referencia para la vida cristiana actual. Describió al santo como una figura en la que "confluyen la razón y el corazón". Recordó además que, tras una juventud alejada de los valores de la Iglesia, San Agustín experimentó una profunda conversión que lo llevó a convertirse en firme defensor de la fe. "Dios tocó el corazón de San Agustín", señaló el sacerdote, subrayando cómo su testimonio congregó a numerosos seguidores e inspiró la creación de la Orden Agustiniana, fundada sobre pilares como la búsqueda de la verdad, la vivencia de la fe, el amor al prójimo y la aceptación del don de Dios.
Cuenca incidió también en la necesidad de "caminar hacia la verdad de la mano de Cristo", siguiendo el ejemplo del santo, quien trató de orientar su vida bajo esa máxima. Asimismo, recordó que amar a Dios , como lo hacía San Agustín, significa "amar a los hermanos, servir a la comunidad, fortalecer la parroquia y acompañar de manera especial a los más vulnerables".
La celebración estuvo acompañada por los cánticos de la Agrupación Polifónica del Centro Asturiano, cuyas voces aportaron un tono armónico a la liturgia, contribuyendo a crear una atmósfera solemne y participativa. Los fieles vivieron con intensidad una jornada que refuerza cada año la unión entre tradición religiosa y sentimiento popular. La misa se convirtió así, en un espacio de recuerdo a una figura cuya influencia espiritual sigue viva en Avilés.
