Balance policial de las fiestas de San Agustín de Avilés: varios detenidos, sanciones por tenencia de estupefacientes y armas

El relato policial de San Agustín da cuenta de la labor desarrollada por los agentes de Avilés en los últimos días coincidiendo con las fiestas patronales. En materia de seguridad ciudadana, los policías destacan los siguientes hechos: la identificación y propuesta de juicio rápido por un delito leve de hurto a un avilesino que supuestamente sustrajo varios objetos de un establecimiento comercial en la calle Juan XXIII. A lo mismo se enfrentó otro hombre, avilesino de 27 años, que, según el relato policial, sutrajo objetos de un establecimiento de la calle de La Muralla.

Los agentes identificaron, en otro orden de cosas, a un hombre por portar sustancias estupefacientes. Y en Álvarez Gendín detuvieron a una persona de 40 años por supuestamente agredir de manera leve a su pareja en la vía pública. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado. La mujer no requirió servicios sanitarios.

Orden de alejamiento

En el parque de Ferrera los agentes detuvieron a un varón de 41 años, vecino de Avilés, al incumplir una orden de alejamiento comunicación de otro varón, que requirió los servicios policiales al manifestar que el detenido lo había amenazado con un arma blanca, siempre según los agentes. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado. Y de nuevo en la calle Juan XXIII, los agentes detuvieron a un avilesino de 35 años que habría incumplido una orden de alejamiento de su pareja.

Propuestas de sanción

Otras infracciones en materia de seguridad ciudadana registradas por los agentes de la Policía Local son las que siguen, siempre según los datos faclitados desde el cuartelillo de José Cueto. Durante las fiestas de San Agustín fueron propuestas para sanción diez personas por tenencia de sustancias estupefacientes, entre ellos varios menores; cinco, por consumo de sustancias estupefacientes en vía pública. Tres más fueron propuestas a sanción por tenencia de armas prohibidas (armas blancas) y 8 menores por consumo de alcohol en vía pública, sobre estos hechos además de la propuesta de sanción se informa a la Fiscalía de Menores.

Seguridad vial

En materia de seguridad vial: tres conductores fueron detenidos por conducir con tasas de alcohol superiores a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Otros tres fueron denunciados en vía administrativa por conducir con tasas de alcohol superiores a las legalmente establecidas y tres por hacerlo con presencia de droga en el organismo.