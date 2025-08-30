Avanza la reforma del entorno de la estación
La remodelación en el entorno de la estación, que incluye la construcción de un intercambiador, presenta notables avances. Ya se puede ver la gran explanada frente a la terminal ferroviaria, donde estaba la parada de taxi, que ya cuenta con bancos y un aparcabicis para el sistema municipal –en la imagen–.
