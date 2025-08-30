La Cámara abre el plazo para beneficiarse del programa "Pyme Digital"

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, junto con La Cámara de Comercio de España, ha puesto en marcha el programa "Pyme Digital". La iniciativa tiene como objetivo la incorporación sistemática de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la actividad habitual de las pymes, integrando herramientas competitivas claves en su estrategia y maximizando las oportunidades que ofrecen para mejorar su productividad y competitividad. La convocatoria dará comienzo el próximo 4 de septiembre y se prolongará hasta el 3 de octubre. El programa se materializa a través de acciones de apoyo directo como el diagnóstico asistido en TIC para la realización de un análisis exhaustivo del nivel de digitalización de la empresa, el comercio electrónico, marketing digital, y ayudas económicas para la implantación de las soluciones y mejoras detectadas. El coste elegible asociado a la implantación de los planes de acción será variable en cada caso, fijándose un máximo de 7.490 euros por empresa, que serán prefinanciados en su totalidad por la destinataria. El porcentaje máximo de ayuda a percibir por cada empresa será del 60%, sobre el coste elegible indicado, por lo que la cuantía máxima será de 4.494 euros.