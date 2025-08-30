Castrillón abre el plazo para las inscripciones en la piscina y el polideportivo municipales
La renovación de las suscripciones comienza el lunes y las actividades el 1 de octubre
El Patronato Municipal de Deportes de Castrillón afronta ya el nuevo curso con las inscripciones y apertura de sus instalaciones. El próximo lunes, 1 de septiembre, a las 9.00 horas, comienza el plazo de renovación de los cursos de natación en la piscina municipal. Las renovaciones podrán tramitarse de forma presencial en la piscina hasta el 10 de septiembre. Los siguientes días a partir de esa fecha estarán reservados para los cambios por edad (11 de septiembre), resto de cambios (12 de septiembre) y nuevas inscripciones (15 de septiembre). Los cursos comenzarán el 1 de octubre. Además, el martes 16 de septiembre se abre el plazo para las inscripciones en las actividades de yoga, tonificación, aerobic, gimnasia y cardio. La tramitación se realiza en este caso en el polideportivo municipal y el inicio de la actividad está previsto también para el 1 de octubre. Por último, el 22 de septiembre se abrirá el plazo para inscribirse en pilates y ciclo indoor, actividades que también se iniciarán el 1 de octubre y que se desarrollarán en la piscina municipal. El Ayuntamiento también ha previsto que sea el próximo lunes, día 1, cuando la piscina se abra al público para el baño libre y el acceso al gimnasio. Las personas interesadas pueden obtener más información en www.deportes.castrillon.es, en el teléfono de la piscina municipal (985532011) y en el del polideportivo (985530653).
- Grave agresión en la noche de San Agustín: asestan tres puñaladas en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Carlos Baute se libra de cantar bajo la lluvia en Avilés: el show en el Niemeyer comienza tras los fuegos de San Agustín
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- La noche de los fuegos artificiales en Avilés: Restricciones, horarios y detalles
- Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera
- El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado
- Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: 'Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde