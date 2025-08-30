Castrillón abre el plazo para las inscripciones en la piscina y el polideportivo municipales

El Patronato Municipal de Deportes de Castrillón afronta ya el nuevo curso con las inscripciones y apertura de sus instalaciones. El próximo lunes, 1 de septiembre, a las 9.00 horas, comienza el plazo de renovación de los cursos de natación en la piscina municipal. Las renovaciones podrán tramitarse de forma presencial en la piscina hasta el 10 de septiembre. Los siguientes días a partir de esa fecha estarán reservados para los cambios por edad (11 de septiembre), resto de cambios (12 de septiembre) y nuevas inscripciones (15 de septiembre). Los cursos comenzarán el 1 de octubre. Además, el martes 16 de septiembre se abre el plazo para las inscripciones en las actividades de yoga, tonificación, aerobic, gimnasia y cardio. La tramitación se realiza en este caso en el polideportivo municipal y el inicio de la actividad está previsto también para el 1 de octubre. Por último, el 22 de septiembre se abrirá el plazo para inscribirse en pilates y ciclo indoor, actividades que también se iniciarán el 1 de octubre y que se desarrollarán en la piscina municipal. El Ayuntamiento también ha previsto que sea el próximo lunes, día 1, cuando la piscina se abra al público para el baño libre y el acceso al gimnasio. Las personas interesadas pueden obtener más información en www.deportes.castrillon.es, en el teléfono de la piscina municipal (985532011) y en el del polideportivo (985530653).