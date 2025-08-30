David Acera cuenta cuentos bajo techo en Las Vegas
"PlazAnimada" es una actividad que llena las tardes de los viernes de Corvera con propuestas culturales y de ocio pensadas para los más pequeños. El monologuista y cuentacuentos David Acera fue el protagonista de ayer de "PlazAnimada", lo hizo bajo techo en el centro Tomás y Valiente (en la imagen), para evitar así problemas con la lluvia caída durante la tarde. Como buen cuentacuentos contó varios y los llamó "Cuenta conmigo".
