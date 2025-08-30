La escuela de cerámica ofrece seis cursos para adultos
La escuela municipal de cerámica de Avilés oferta en su programación de 2025-26 los cursos básicos de iniciación y perfeccionamiento y cuatro cursos de especialización, en los que se tratará más profundamente la escultura cerámica, el muralismo, los moldes, las técnicas japonesas, la cerámica tradicional o las técnicas de estampación para cerámica.
La matrícula se abrirá el día 4 de septiembre hasta el 25 y se debe realizar en la Factoría Cultural en horario de 8.30 a 14.30 horas. El precio que marcan la ordenanza municipal es de 63 euros la inscripción y 32,55 euros al mes. Se ofertan 96 plazas.
