La Factoría saca 318 plazas en diez talleres dirigidos a niños

La Factoría Cultural suma 318 plazas en diez talleres y un total de 25 grupos infantiles y juveniles –de los 3 a los 16 años– de artes plásticas y escénicas que se desarrollarán durante el próximo curso escolar. El plazo de inscripción abrirá el 2 de septiembre para el antiguo alumnado y el 5 de septiembre para el nuevo. "Los objetivos pasan por introducir la enseñanza de las artes para enseñar a ser creativo, apostando por el desarrollo intelectual y sensorial de niños y jóvenes fomentando este aprendizaje artístico el desarrollo de capacidades físicas, afectivas, emocionales y/o comunicativas. Expresiones culturales que favorecerán, en todo caso, su creatividad y sensibilidad. Las actividades se desarrollarán, generalmente, en grupos estables de un máximo de 12 personas por actividad", explican fuentes municipales.

Acuarela, cerámica, grabado, pintura, dibujo, grafiti, escritura creativa, teatro, hip-hop o gimnasia rítmica están en la programación. El precio a abonar es de 6,30 en concepto de matrícula y de 6,30 euros más de mensualidad. Hay bonificaciones por razón de familia numerosa y también según renta, que puede ser del 25% y el 50%. Cada alumno podrá solicitar plaza en un máximo de dos actividades. Las solicitudes para inscribirse en las actividades artísticas infantiles y juveniles de la Factoría Cultural durante el curso 2025-2026, se podrán formalizar de la siguiente manera: bien a través de la sede electrónica municipal bien de forma presencial en el registro tanto del Ayuntamiento como el existente en el Foco.