Gozón saca a licitación el proyecto de urbanización de varias calles de Luanco

El Ayuntamiento de Gozón ha sacado a licitación el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de reurbanización de varias calles de Luanco. El documento de pliegos también incluye el estudio de seguridad y salud, dirección facultativa de obra y coordinación de seguridad y salud. El valor estimado del contrato es de 57.000 euros, que asciende a 68.970 con impuestos, y el plazo de ejecución se ha fijado en tres meses. Las obras a ejecutar se dividen en dos tramos. Por un lado está la calle La Cruz, con un presupuesto base de licitación de 45.980 euros con impuestos. El otro lote corresponde a las calles Hermanos González Blanco y San Roque, y de la avenida del Gayo. En este caso, el presupuesto base de licitación es de 22.990 euros con impuestos. Las empresas interesadas pueden presentar a uno solo de los lotes o a los dos.

Otras obras previstas por el Ayuntamiento de Gozón se centra en la reparación de varios caminos. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución del Camín la Pregona, La Iría y Cardo, con un presupuesto de 5.445 euros; también del camín Regalao, Romadonga y Cardo, por importe de 4.840; el de los Cuetos, Camporriundo y Verdicio, por 14.520; el de Eres a Merín, Eres, por 5.445; el de Folgueres de Abajo, Campo la Llesia, Llaviana, por 5.445; el del Suquero, La Arena, Santolaya, por 8.600; y el camín en la Mazorra, por 5.445 euros.