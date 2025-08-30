¿Se han cometido más delitos en Avilés este 2025 o el año pasado? Esto es lo que dice la estadística

La criminalidad bajó en Avilés un 10,9% en el primer semestre del año, respecto a la primera mitad de 2024. Así lo reflejan las últimas estadísticas del Ministerio de Interior, hechas públicas ayer. Los mismos datos reflejan un ligero repunte en las estafas informáticas, una tónica que viene siendo habitual en todo el país. Cabe resaltar que este recuento no incluyen la oleada de robos registradas en viviendas durante los meses de julio y agosto ni el reciente crimen de La Folleca.

En total, en el primer semestre de este 2025, en Avilés se denunciaron 1.067 infracciones penales. La criminalidad convencional, la que incluye homicidios, secuestros, robos o delitos de índole sexual se redujo un 14,9% respecto al mismo periodo del año anterior. En este tiempo no se contabilizaron homicidios y el número de delitos contra la libertad sexual se redujeron a la mitad respecto a la primera mitad de 2024, al contabilizarse cinco. Ninguno de ellos fueron agresiones sexuales con penetración.

Lo que sí aumentaron de manera clara fueron los robos con violencia e intimidación, con 30 contabilizados, un 57,9% más que en el primer semestre del año pasado. Las estadísticas también reflejan un repunte, del 36,4%, en la sustracción de vehículos. En total se denunciaron 15.

Lo que también se incrementa, como viene siendo habitual en los últimos balances de criminalidad, son los delitos cometidos a través de internet, que aumentan un 10,7% en lo que va de año en comparación con los primeros seis meses de 2024.

Repunte en Castrillón

Las estadísticas de criminalidad de Interior también incluyen los datos de Castrillón, donde durante el primer semestre del año hubo un incremento de infracciones penales del 7,6%. Al contrario de lo que sucede en Avilés, la criminalidad convencional aumenta un 22,6% en este periodo en comparación con el de un año antes, y la cibercriminalidad cae un 11,4%.

Los delitos que más aumentan son los relacionados con la libertad sexual –tres casos, ninguno de ellos de agresión con penetración– , los robos con fuera en domicilio –con un incremento del 40%, al pasar de cinco a siete– y los casos de tráfico de drogas, que pasan de tres a cuatro. En cuanto a los delitos en la red, las estafas informáticas se reducen un 11% y el resto de casos un 13,6%.