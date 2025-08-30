Investigación, teatro o escultura en las ayudas de la Factoría

Investigación, escultura, creación audiovisual, teatro... La concejalía de Cultura ya tiene los ochos proyectos seleccionados para las ayudas a la producción artística de la Factoría Cultural. Cada uno de los proyectos seleccionados contará con una beca de 2.000 euros, la posibilidad de utilizarse las instalaciones del barrio de El Carbayedo y la exponer sus obras en eventos y espacios culturales municipales. De los proyectos seleccionados, seis son de autores asturianos, uno madrileño y otro chileno. "Nos parecía importante que nuestros artistas convivan con otras formas de hacer más allá del territorio asturiano", destacó la concejal de Cultura, Yolanda Alonso.

En total, fueron 88 los trabajos presentados a estas ayudas, enmarcadas en una colaboración especial con la Bienal Climática, que se celebrará en Avilés en 2026. En el acto celebrado ayer en la propia Factoría Cultural, con presencia de Alonso y de la directora, Anabel Barrio, los propios artistas dieron a conocer sus ideas en un acto conducido por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y la directora de la Factoría, Anabel Barrio. "Queremos que no solo exista una ayuda económica, sino que los creadores puedan disfrutar de las posibilidades que ofrece la Factoría, así como compartir conocimientos y experiencias con otros artistas", destacó Alonso.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que la Concejalía seleccionaba un proyecto por disciplina artística, este año el criterio de concesión ha sido territorial. De este modo, seis de las propuestas corresponden a creadores asturianos: Alba Matilla, con "Güercu"; Noemí Iglesias, con "Hecho Bloom"; Manuel Ángel Pérez, con "Materia Madre. La castaña como memoria y materia del territorio"; María Ruiz Sánchez, con "Las palabras que no valen"; Ruth Álvarez, con "Cuerpo umbral"; y Sergio Gayol, con su obra teatral "Hebras". A ellas se suma la propuesta nacional "Rama que no muere", de la madrileña Inés Cámara, y el proyecto internacional "Tocar la superficie. Territorio, memoria y materia", de la chilena Josefina Cruzat.

La selección se realizó atendiendo a criterios como la originalidad, la innovación, la trayectoria artística, la propuesta de retorno para la ciudad, la viabilidad y la coherencia con las líneas de actuación del centro. Asimismo, se ha procurado combinar la participación de creadores con experiencia consolidada con la de artistas emergentes, con el fin de generar un ambiente de aprendizaje, intercambio y crecimiento conjunto.

En el marco de la colaboración con la Bienal Climática, la organización aportará una dotación extraordinaria a aquellos autores cuyos trabajos estén en sintonía con sus objetivos. Estos proyectos se conocer a conocer más adelante.

El acto sirvió también para reivindicar la Factoría como un espacio clave en la escena cultural de la ciudad. Tal como expresó Alonso: "La Factoría es, junto al Palacio Valdés, el alma mater de la cultura avilesina". El Ayuntamiento de Avilés refuerza un año más su compromiso con la creación artística, incorporando como novedad obras de sello nacional e internacional. De esta forma, amplía su apuesta por la diversidad cultural y la excelencia creativa, consolidando un espacio de referencia para el arte en todas sus expresiones.