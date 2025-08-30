El nuevo párroco de San Nicolás de Bari se estrenará en septiembre
José Juan Hernández Déniz, hasta ahora párroco de Villalegre y La Luz, tomará posesión de su cargo como titular en la iglesia de San Nicolás de Bari el próximo domingo, 7 de septiembre, a las 12.30 horas. Coge el relevo del querido Alfonso López Menéndez, que fue párroco desde 2018, y que se va tras ocho años al cargo para completar sus estudios de Moral en la Universidad de Navarra. El nuevo sacerdote nació en Santa Cruz de Tenerife, pero toda su vida eclesiástica se ha desarrollado en el Principado de Asturias. Antes de llegar a Avilés, estuvo ejerciendo en Covadonga, ahora, espera con ganas su debut.
