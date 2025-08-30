Los organizadores de La Granda ya trabajan con la vista puesta en el año próximo: estos son los cursos que preparan

Benigno Pendás, el presidente de los cursos de La Granda, despidió ayer su edición número cuarenta y siete –la de este año– con los ojos puestos ya en la edición de las bodas de Oro. Sin embargo, mientras tanto, el también presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas vaticinó varios de los cursos del próximo año: "la dana, los incendios y, por supuesto, más inteligencia artificial".

El catedrático Jesús Conill saluda a la empresaria Flor Álvarez, ayer, en La Granda. | MIKI LÓPEZ

Esto fue tras la lección magistral que impartió la catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, la doctora Adela Cortina –habló de Inteligencia Artificial y de ética, precisamente como despedida de esta edición de los seminarios.

Pendás anunció: "Ahora, cuando terminemos esta ceremonia, ya nos pondremos a trabajar por el curso que viene", programó.

Adela Cortina es, además de su catedrática, la bibliotecaria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de hecho, la primera mujer en alcanzar este rango en la corporación decimonónica y, además, la primera mujer en recibir la medalla de oro de la Asociación de los Cursos de La Granda, una lista que incluye, por ejemplo al padre de la Constitución Miguel Herreroy Rodríguez de Miñón, el catedrático Víctor García de la Concha, el médico oftalmólogo Luis Fernández-Vega o el empresario Daniel Alonso.

Cortina, entonces, tomó la palabra y pronunció la conferencia última del calendario estival de La Granda de este año: "La meta que deberíamos proponernos es la de construir una sociedad en paz", apuntó la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia. "Esta ambición está presente en todas las culturas: el ideal de la paz, el de la paz justa", recalcó.

Y luego añadió: "En este sentido me pregunto si no sería bueno que Netanyahu recordara los versículos de Isaías, que al fin y al cabo: ‘Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación’", señaló la catedrática valenciana, que aprovechó ayer para reivindicar en el salón de actos del chalé de La Granda sus vínculos inquebrantables con Asturias. "La primera vez que estuve aquí, en La Granda, fue en 1981 atendiendo la invitación de Olegario González y Juan Luis Ruiz de la Peña: una verdadera ilusión", apuntó la catedrática. "Entonces éramos bastante jóvenes [tenía 34 años]", apuntó. "Desde entonces siempre exijo que me pongan una sidra". Y añadió: "El arroz con leche que se hace en esta tierra es distinto al de cualquier parte del mundo". Y se fue a continuación a cualquier porvenir: "En Asturias se predice el futuro de la humanidad. Practican ustedes un cosmopolitismo arraigado: están abiertos al mundo, pero manteniendo sus raíces en su comunidad más cercana". Y después, resumió: "Es un placer sentirme asturiana, si me dejan". Y apostilló: "Por eso esta medalla es un regalo felicitante, es un placer sentirme asturiana".

El clamor de Cortina por la paz también sopló en las caras de Donald Trump y de Vladimir Putin. "Sería bueno que leyera a Tolstoi y su pacifismo militante porque hay un tiempo de guerra indeseable, pero que va a desembocar en la paz". Y añadió: "Sería bueno que Donald Trump se dejara de empeñar en hacer grande América por el camino equivocado y estaría bien que recordara a Thoreau y a su empeño en la paz, que también es de su propia cultura". Y concluyó: "La Unión Europea debe proseguir su tarea de apoyar a Zelenski hasta lograr una paz justa, que no le impida ingresar en la OTAN y en la propia Unión Europea. Y España debería recuperar aquel espíritu de la transición que alumbró una etapa ética y próspera".

Inteligencia artificial

La profesora Adela Cortina ofreció, en poco más de media hora, un análisis sobre los males de la inteligencia artificial. Y sus bienes. "No hay máquinas inteligentes, no hay, en realidad, inteligencia artificial. Hay autores que piensan que existe un tipo de máquinas que se comportan como si fueran inteligentes de tal manera que cuando habla con ellas un ser humano, si no las ve, no se da cuenta cuál es su naturaleza". Sin embargo, apostilló, "esto es muy raro". "Normalmente nos damos cuenta si hablamos con una máquina o con un ser humano. Cuando llamamos por teléfono a una empresa, por ejemplo". Y continuó: "Todo el mundo está atravesado por ese principio de ‘c0mo si’ la inteligencia artificial fuera autónoma. No lo es realmente, sólo funcionalmente", definió Cortina. "Si fuera autónoma, siguiendo nuestra tradición, entonces tendrían dignidad y no un simple precio".

"Me pregunto si en el siglo XXI, a pesar del florecimiento inusitado de la conectividad, no ha quedado preterida la comunicación. El incremento de la soledad por el encapsulamiento de los teléfonos móviles y las plataformas, el aumento de las enfermedades mentales sobre el aislamiento son nuevas patologías". Y destacó: "Levantar un nosotros desde el que tomar las decisiones conjuntamente dificulta la construcción de sociedades democráticas en las que, de alguna manera, los afectados por las nuevas tecnologías deberían ser también los sujetos de las decisiones".

Estos sujetos de los que habló la profesora Cortina son los que temen la llegada de la vida a máquinas inertes . Luego se centró en "los entusiastas de la revolución 4.0.": "Son los que creen que la inteligecia artificial está para resolver los problemas de la vida cotidiana introduciendo la magia de los algoritmos para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida social", destacó. "Lo que pasa es que esto puede llevarnos a deshumanizarnos, a desresponsabilizarnos".

Moral

Adela Cortina, que fue profesora de Ética y Filosofía política, está convencida de que la "moral ayuda a prosperar, la ética vale por sí mismo y, a la vez, produce beneficios". "Un grupo de científicos cree que incorporando valores morales a las máquinas crearemos una nueva supercriatura en un mundo de paz y prosperidad que pondría a la época del homo sapiens", comentó. Y lanzó varias preguntas: "Con esto, ¿no se está calificando de ciencia lo que no lo es para hacer inversiones y conformar las mentalidades? ¿No se está intentando adaptar nuestras mentes a las nuevas tecnologías diseñadas por el poder económico y político de suerte que no son neutrales en absoluto?"

La posición "prudente", la que defiende Cortina, es la que entiende que "los sistemas inteligentes pueden aportar grandes beneficios siempre que se embarquen en una ética que ponga límites para evitar daños", se despidió.