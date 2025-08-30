La Policía Nacional detiene a dos hombres por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Avilés (y puede haber nuevos arrestos)

Al menos dos detenidos por el apuñalamiento de la madrugada de San Agustín. La Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes por su presunta implicación en la agresión que se saldó con un varón de 19 años herido en la espalda por arma blanca en el entorno de la calle Fernando Morán, una noticia adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas, y no se descarta que en las próximas horas pueda haber más detenciones.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una y media de la madrugada del día 28 de agosto. Fue entonces cuando, según su testimonio, la víctima trató de mediar en una pelea en la que estaba involucrado un conocido suyo. Y que fue entonces cuando comenzaron a agredirle entre tres personas. Tras la refriega, uno de los amigos de los afectados le alertó de que tenía un agujero en la sudadera, y fue entonces cuando se percató de que tenía una herida de arma blanca.

En ese momento, el afectado, cuya identidad se corresponde con las iniciales G. G. G., acudió por su propio pie a las dependencias de la Policía Local, que se encuentran en los bajos del estadio Suárez Puerta, a pocos metros de donde supuestamente tuvo lugar la agresión. Fueron los propios agentes quienes avisaron a los servicios de emergencia. Una UVI Móvil trasladó al herido al Hospital Universitario San Agustín. Afortunadamente, las heridas no eran graves y su vida no corrió peligro.

Balance policial de las fiestas

Este suceso fue, prácticamente, el único de gravedad registrado durante las fiestas de San Agustín, según el balance hecho ayer por la Policía Local, en el que destacan la identificación por un delito leve de hurto a un avilesino que supuestamente sustrajo varios objetos de un establecimiento comercial en la calle Juan XXIII y de otro, de 27 años, que robó en un comercio de La Cámara.

Los agentes identificaron, en otro orden de cosas, a un hombre por portar sustancias estupefacientes. Y en Álvarez Gendín detuvieron a una persona de 40 años por supuestamente agredir de manera leve a su pareja en la vía pública.

Estos días, los policías municipales detuvieron en el parque de a un varón de 41 años, vecino de Avilés, al incumplir una orden de alejamiento de otro varón, que requirió los servicios policiales al manifestar que el detenido lo había amenazado con un arma blanca. Y de nuevo en la calle Juan XXIII, los agentes detuvieron a un avilesino de 35 años que habría incumplido una orden de alejamiento de su pareja.

Durante las fiestas de San Agustín fueron propuestas para sanción diez personas por tenencia de sustancias estupefacientes, entre ellos varios menores; cinco, por consumo de sustancias estupefacientes en vía pública. Tres más fueron propuestas a sanción por tenencia de armas prohibidas (armas blancas) y 8 menores por consumo de alcohol en vía pública, sobre estos hechos además de la propuesta de sanción se informa a la Fiscalía de Menores.