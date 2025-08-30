El Punto Limpio móvil de Cogersa estará la mañana del lunes en Salinas

La explanada del antiguo instituto de Salinas acogerá el próximo lunes, día 1, el punto limpio móvil facilitado por Cogersa para el reciclaje de grandes electrodomésticos, aceite y otros residuos. Estará disponible entre las 9.00 y las 13.00 horas. En el camión se pueden depositar aparatos eléctricos y electrónicos, como televisores, reproductores de audio y vídeo, ordenadores, teclados, impresoras, neveras y frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, cocinas, microondas, batidoras, planchas, afeitadoras, etcétera. También CDs y DVDs, aparatos de telefonía, pilas y baterías usadas, libros y ropa usada, aceite de cocina, aceite de motor, filtros y cotones, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, y hasta radiografías.