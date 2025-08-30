La Virgen de la Soledad recibirá la Medalla de la Batalla de Covadonga
La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz organiza, el próximo domingo 14 de septiembre, a las 13.00 horas, una misa y procesión para conmemorar el septuagésimo aniversario de la llegada a la ciudad de la reliquia de la Cruz de Cristo. En la ceremonia también participará el coro "Amigos de Sabugo". Al finalizar los actos litúrgicos, el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias hará entrega a la Virgen de la Soledad de la medalla conmemorativa del 1300 Aniversario de la batalla de Covadonga. Esta medalla la entregan a instituciones o entidades vinculadas con la historia, la fe y la tradición asturiana.
