Abierto el plazo de los concursos de carteles y fotos del 8M

La concejalía de Igualdad de Avilés ha abierto la convocatoria para los concursos de carteles y fotografía con los que se ilustrará la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 2026. Las personas interesadas en participar deberán enviar sus propuestas, junto con la documentación requerida, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés antes del día 30 de septiembre.

El concurso de carteles está dirigido a personas mayores de 18 años, con un premio de 900 euros para la propuesta mejor valorada, que será la imagen oficial del 8M 2026 de Avilés. En cuanto al certamen de fotografía, está abierto exclusivamente a mujeres mayores de 18 años y contempla un premio de 500 euros para la obra ganadora. No podrán participar quienes hayan sido premiadas en las dos ediciones anteriores.