Asturiana de Zinc cerró el ejercicio de 2024 con beneficios (son muchos millones)

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) cerró el ejercicio contable del año pasado reconociendo 51.876.000 de euros de beneficios. El resultado de pérdidas y ganancias de 2023 fue más o menos el mismo. Los 51,8 millones que la sociedad aprobó este pasado diciembre casi multiplican por tres los que la corporación que preside Carlos Navalpotro hizo en 2022 –entonces el total de ingresos y gastos de la fundidora castrillonense fue de 21.483.000 euros–. En 2021, por su parte, los beneficios que declaró la compañía de la corporación anglosuiza Glencore fueron 33.936.000 euros.

Asturiana de Zinc, según recogen las cuentas anuales publicadas en su web oficial, se dedica "a la explotación, preparación, concentración, beneficio, tratamiento, elaboración, transformación y compraventa por cualquier procedimiento y medios autorizados por la ley de toda clase de recursos del subsuelo, en particular, el zinc".

Pero no solo. El subproducto principal de la compañía es ácido sulfúrico, pero también extraen plata de la blenda, oro e, incluso, plomo. Todo esto, además, lo realiza "con empresas del grupo", es decir, la actividad principal de la compañía es de maquila de Glencore (Asturiana de Zinc abona a su empresa matriz con el zinc metal que sale de San Juan de Nieva tras cocinar óxido de zinc en sus instalaciones, es decir, Glencore vende materia prima y cobra producto acabado con esa materia prima).

La compañía contaba en 2024 con 967 empleados (880 hombres y 86 mujeres), ocho menos que en 2023. Según recoge el balance, la compañía reservó 58 millones a pagar las nóminas de toda la plantilla. Las de los 16 los directivos del último ejercicio (once de 2023, jefes de departamento, mayormente ) ascendió a 6.793.000 (5,3 millones corresponden a sueldos y el resto a "instrumentos de patrimonio y otros rendimientos en especie", es decir, acciones).

Los miembros del consejo de Administración –en ambos años lo formaron tres hombres y una mujer–, sin embargo, "no reciben retribución alguna", pero "todos ellos" son empleados de la compañía.

En el balance también se explica que Azsa "no posee la propiedad de los concentrados de zinc, zinc metal y otros subproductos, ya que es la empresa del grupo, Glencore International, la que se encarga de gestionar de modo centralizado el aprovisionamiento de los concentrados de zinc para ponerlos a disposición de la sociedad, que se encarga de su transformación en zinc metal". Y esto es así porque Azsa se dedica a la "fabricación en consignación". Esta manera de operar supone que Azsa "factura a la sociedad del grupo Glencore International [que le nutre de materia prima] un importe igual a todos sus gastos operativos más un margen".

Los resultados de este año de la fundidora de zinc más importante de Europa –en el "top 3" del mundo– siguen siendo millonarios a pesar de las consecuencias del precio de la energía: "Históricamente representaba el 30-50% del total de los costes de producción, pero en 2022 el coste representó el 75% del total de los costes de Azsa", apuntaron desde la compañía. Estos precios se mantuvieron desbocados con el desarrollo de la guerra de Ucrania que moduló el consumo eléctrico en 2024.

Este resultado contable también tiene que ver con las cotizaciones de los metales que fabrica Azsa (lo hacen en las Bolsa de Metales de Londres): la tonelada de zinc pasó de 2.266 dólares en 2020 a los actuales 2.776 y la de plomo de 1.825 de hace cinco años a los 2.069 del año pasado.

Inversiones

El balance contable de 2024 figuran el trabajo de ampliación del vertedero del Estrellín "por 7.195.000 euros (6.554.000 en el ejercicio de 2023)" e inversiones para "la instalación de un nuevo parque fotovoltaico en los terrenos de las antiguas balsas por 7.092.000 euros".