Avanzan los trámites para instalar una oficina del paro en Jovellanos

Estudio Arquilom se ha hecho con el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación y reforma del edificio que lleva el número 3 en la calle Jovellanos de Avilés, donde estuvo la Fundación Metal. Este espacio –llamado "Avilés 2"– pasará a ser una oficina del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). El contrato se ha adjudicado por 44.044 euros, impuestos incluidos. Arquilom presentó la oferta más ventajosa de entre un total de ocho recibidas, según consta en el pliego de contratación del estado.

La responsable del Sepepa, Begoña López, anunció esta inversión en Avilés, en la apertura del Seminario de Metodologías de Orientación celebrado el pasado junio en La Magdalena. Reconoció entonces que "algunas oficinas son muy pequeñitas y están desactualizadas", pero añadió que ya "hay un plan para mejorarlas". Y es ahí donde encaja "Avilés 2, que se ubicará en la calle Jovellanos, 3".

Ahora la firma Arquilom será la encargada de redactar el proyecto básico de ejecución, estudio de seguridad y salud, los proyectos parciales y/o específicos de las instalaciones y la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación y reforma de Jovellanos 3.