La Cátedra de Cine programa un curso sobre terror español

La Cátedra de Cine de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés, abrirá el curso lectivo con la segunda edición del curso de formación de públicos. Los próximos días 22, 26 y 29 de septiembre y 3 de octubre, se desarrollará en el Centro de Servicios Universitarios el seminario "El fantaterror español. Historia, monstruos y legado", en que se analizarán los títulos más señeros del cine de miedo producido en castellano.

Abrirá el experiodista de LA NUEVA ESPAÑA Christian Franco, el director de la Filmoteca de Cantabria, y participarán los escritores Jesús Palacios –el mismo de las Noches de Culto del festival Celsius 232–, el guionista Rubén Sánchez Trigos, que ha escrito artículos en libros como "Historia de lo Fantástico de la Cultura Española" e "Historia de la Ciencia Ficción en la Cultura Española". Además es autor del ensayo "La Orgía de los Muertos. Historia del Cine de Zombis Español".

La última interviniente es la escritora Jimina Sabadú, la autora de "Anatema", un largometraje que produjeron al alimón Álex de la Iglesia y Carolina Bang.

Este curso retoma la actividad de una institución que cerró su colección al comienzo de este verano con la presencia en Avilés de Óliver Laxe, que viajó a Asturias para presentar su última película: "Sirat".

La Cátedra de Cine la dirige el profesor Enrique Meléndez desde enero de 2024. Sustituyó a una compañera de departamento –Diana Díaz–, que, a su vez, heredó la responsabilidad de la catedrática de Crítica de Magdalena Cueto.