Educación ejecuta obras de mejora en varios colegios de Avilés por 300.000 euros

Trescientos mil euros. Este es el dinero que ha invertido el Ayuntamiento de Avilés a través de la consejería de Educación en obras de mantenimiento y mejora en distintos colegios públicos de la ciudad. Por ejemplo: la sustitución de la cubierta del polideportivo del colegio del Quirinal, la repavimentación de los patios exteriores y entradas del Enrique Alonso o la instalación de un nuevo cierre perimetral en La Carriona-Miranda.

"Aprovechando las semanas en las que los centros educativos están vacíos por las vacaciones de verano, el Ayuntamiento intensifica los trabajos de mantenimiento y mejora en los mismos. Abordamos, durante estos meses, todas aquellas actuaciones que no pueden realizarse durante el curso escolar para no interferir con el desarrollo de las clases", explicó el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero. Agregó: "Tenemos trece centros públicos de educación infantil y primaria, junto con sus respectivos polideportivos, pistas y patios, el Centro de Educación Especial San Cristóbal y tres escuelinas municipales. En todos ellos se han llevado a cabo tareas de mantenimiento durante el curso escolar, 652 intervenciones de la brigada municipal. Llevamos a cabo un trabajo continuo porque el objetivo es mantener las instalaciones en buen estado, mejorar nuestros centros educativos y atender las demandas que nos comunican los propios centros. Para ello ya estamos trabajando en la planificación de nuevas actuaciones en los colegios públicos de cara al próximo curso escolar".

También a lo largo del curso y a través de medios externos, el Ayuntamiento ha realizado actuaciones cuyo importe total asciende a 111.935,68 euros, como la evaluación técnica del arbolado de todos los centros educativos públicos de infantil y primaria, la limpieza y evaluación de la situación de canalones en centros educativos, limpieza de vegetación en cubierta y sustitución parcial de tejas en La Toba, sustitución de canalones, bajantes y rejillas en el Marcos del Torniello, entre otras.

Listado de obras

Adecuación de los baños de infantil en el colegio Poeta Juan Ochoa, 4.985,20 euros. Cierre perimetral del colegio La Carriona, 42.298,00 euros Reparación del alero y canalones en el colegio Enrique Alonso, 4.930,75 euros Sustitución de la cubierta del polideportivo del Quirinal, 86.656,26 euros. Renovación del pavimento en la escuela de educación infantil de La Magdalena, 39.083,00 euros. Repavimentación de patios exteriores y accesos del colegio Enrique Alonso, 46.424,51 euros. También se realizaron obras en el Marcelo Gago, sobre todo de pintura.