El gimnasio de Las Vegas reabre mañana tras las obras de ampliación

Las Vegas estrena ampliación del gimnasio municipal. El Ayuntamiento ha concluido los trabajos de recrecido y modernización del gimnasio, que estará plenamente operativo a partir de mañana, 1 de septiembre. En los trabajos se ha incrementado el espacio disponible y también se han incorporado máquinas de entrenamiento de última generación, tanto cardiovascular como de fuerza. Esta actuación ha tenido un coste de unos 550.000 euros para las arcas municipales, que se suman a los 425.000 invertidos en la reciente creación de la sala de actividades de la planta baja.

Con esta actuación, el gimnasio pasa de 304 a 490 metros cuadrados. La intervención ha incluido la creación de una nueva zona específica para estiramientos con césped artificial, así como la instalación de luminarias LED. La nueva maquinaria ya ha sido instalada: equipos de entrenamiento cardiovascular, de fuerza y musculación de última generación, que se suman a la puesta a punto de la maquinaria ya existente.

Con ello, el gimnasio se encuentra listo para su reapertura, a falta únicamente de pequeños detalles de embellecimiento, la colocación de un espejo, rematar la tapicería de alguna de las máquinas ya existentes y algunos remates finales.

"Con esta ampliación y renovación respondemos a la alta demanda de usuarios que tiene esta instalación, y lo hacemos ofreciendo un servicio de calidad, a la altura de lo que los corveranos merecen", destaca el alcalde, Iván Fernández.