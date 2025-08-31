Gozón invertirá 124.570 euros en la adquisición de un camión pluma

El Ayuntamiento de Gozón invertirá 124.570 euros en un camión pluma nuevo. Deberá ser un vehículo con una potencia mínima de 220 cv, modernos sistemas de seguridad, una caja capaz de trasladar una carga de 7.500 kilos y rotulado con el escudo y el nombre del Ayuntamiento en ambos lados, entre otros requisitos. Asimismo, el camión deberá entregarse con toda la documentación en regla y matriculado.

Las empresas interesadas en presentar ofertas a este contrato podrán hacerlo hasta las 23.59 horas del próximo 12 de septiembre. Una vez adjudicada la licitación, la firma que haya resultado elegida tendrá un plazo de seis meses para entregar el vehículo al Ayuntamiento de Gozón en las condiciones requeridas en los pliegos de contratación.

El Consistorio asume esta operación con fondos propios, ya que la licitación no cuenta con financiación de fondos procedentes de la Unión Europea.