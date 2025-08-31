¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería

Hay bonito en abundancia, y todavía cupo disponible: a 25 de agosto se había consumido el 58 por ciento de la cuota, que este año es de algo de más de 26 millones. Pero los ejemplares nadan cada vez más lejos del Cantábrico, tanto como que el "gordor", como llaman los pescadores a las zonas de mayor pesquería, está a la altura de Quimper, allá donde la Bretaña se adentra en el Atlántico. Esto ha llevado a algunas embarcaciones asturianas, a las de menor porte, a recoger velas.

Así lo certifican desde la Nueva Rula de Avilés: "La costera va bastante avanzada y algunos barcos ya han decidido dejarla, dada la lejanía de los bancos de bonito, aunque por fecha y cuota todavía se puede alargar bastante", explican. Siguen de momento en la mar los barcos de mayor eslora, como asegura el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez: "Aún hay barcos que están en ello", aclara. En las últimas jornadas los barcos han pescado principalmente recortados (bonitos entre 4 y 7 kilos) y bastantes monos (bonitos hasta de 3 kilos de peso), según la Rula en este caso.

Pescadores

Con esto, ¿el fin de la costera está próximo? La respuesta la desconocen los propios pescadores, que exprimen al máximo la pesquería antes de que el bonito del norte siga su curso natural y se desplace más al norte, hacia las aguas frías que bañan el condado de Cork, en el sur de Irlanda. Eso fue precisamente lo que ocurrió el año pasado y obligó a dar por zanjada la costera pese a quedar cupo suficiente por pescar.

Récord en mayo

Entonces la costera se tildó de "atípica", y parece ser una foto fija de la actual. El primer bonito del norte fue madrugador, no tanto como este año, que batió cualquier récord: el 12 de mayo se descargaron 600 kilos en la primera subasta de la campaña. Pero el trofeo fue menor al esperado: la primera tina se vendió 120,2 euros el kilo, un precio muy inferior (un 65 por ciento menos) al obtenido en 2024. En mayo se vendieron en Avilés 35.322 kilos de bonito.

Así fue junio

En junio la costera alcanzó ritmo de crucero: en la rula avilesina, principal plaza del Principado, se vendieron 309.736 kilos a un precio medio de 5,61 euros por kilo. Entonces el bonito ya estaba en el Cantábrico. Anteriormente, esta circunstancia no se producía hasta bien entrados en el mes de agosto, e incluso hubo campañas anteriores, como las del 2016 y 2015, en las que el sentido de las migraciones se produjo desde aguas de las Azores hacia el norte, por lo que la presencia de cardúmenes en pleno Golfo de Vizcaya fue mínima.

Agosto

Agosto comenzó bien. Como dato: la semana del 18 de agosto se vendieron solo en Avilés 135.000 kilos de bonito del norte. Pero el bonito comenzó a alejarse hacia el norte. Ahora nada por la Bretaña. Y ya no interesa tanto viaje a parte de la flota tradicional asturiana, sobre todo a la pequeña.

Futuro

¿El motivo del rápido desplazamiento del bonito? Los expertos lo achacan al cambio climático. Un estudio con el sello de AZTI, centro tecnológico vasco, alertaba hace ya un lustro de que el calentamiento del agua redistribuiría los atunes. En concreto, el estudio advertía de que los túnidos templados como el bonito del norte, el atún rojo atlántico y el atún rojo del sur se desplazarían hacia los polos.