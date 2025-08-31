La lucha contra el fuego de Castrillón, por 121.000 euros
La empresa Agroforestal Nava ha resultado adjudicataria de los dos lotes del contrato mixto de servicios y obras de ejecución del proyecto para la defensa contra incendios forestales y mejora de las infraestructuras rurales de Castrillón. En total, el importe de los paquetes en los que la compañía ha resultado adjudicataria ascienden a 121.000 euros. Esta contratación ha sido tramitada por la vía de urgencia por parte del gobierno municipal castrillonense, en manos del PP.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
- Carlos Baute se libra de cantar bajo la lluvia en Avilés: el show en el Niemeyer comienza tras los fuegos de San Agustín
- Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
- Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera
- El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado
- Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: 'Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde
- La Policía Nacional detiene a dos hombres por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Avilés (y puede haber nuevos arrestos)
- Pelayo, barquillero: 'Lo mejor para la resaca: empezar el día con lo último de la noche anterior