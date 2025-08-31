La lucha contra el fuego de Castrillón, por 121.000 euros

La empresa Agroforestal Nava ha resultado adjudicataria de los dos lotes del contrato mixto de servicios y obras de ejecución del proyecto para la defensa contra incendios forestales y mejora de las infraestructuras rurales de Castrillón. En total, el importe de los paquetes en los que la compañía ha resultado adjudicataria ascienden a 121.000 euros. Esta contratación ha sido tramitada por la vía de urgencia por parte del gobierno municipal castrillonense, en manos del PP.