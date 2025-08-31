Manolo "el fíu la reina", el hostelero que llevó a Julio Iglesias a cantar a La Arena, recibe el "Angula de Oro": "Mi gran aportación ha sido la modernidad"

Manuel José Fernández Faedo, más conocido como "Manolo el fíu la reina", recibió el premio "Angula de Oro" de este 2025 como homenaje a su trayectoria como hostelero en su natal San Juan de la Arena. Fernández, de 85 años, fue una figura clave en el despegue de La Arena como epicentro de la movida nocturna del Bajo Nalón. El acto, en el que el homenajeado estuvo acompañado por su familia, tuvo lugar en el club de jubilados San Juan Bautista.

Fernández Faedo regentó dos emblemáticos locales: el Lady Pepa y El Puente. Dos negocios que revolucionaron las noches de los años 70 y 80, convirtiendo a San Juan de la Arena en lugar de peregrinaje para la juventud asturiana. "Eran noches muy alegres y divertidas, con mucho público, porque siempre tenía buenas orquestas", recuerda Fernández. Por sus locales pasaron numerosos artistas de la época entre los que destacan Julio Iglesias, "Rumba 3", "Los Diablos" o Antonio Machín.

El acto, organizado por la agrupación electoral San Juan de la Arena Sí, también recordó la labor del "fíu la reina" en el desarrollo de actividades para el pueblo, como el Festival de la Angula. Su visión innovadora le llevó, hace casi 40 años, a crear este certamen, convencido de que la angula podía convertir a San Juan en un referente gastronómico. "Considero que mi gran aportación a la hostelería ha sido la modernidad, el respeto hacia el cliente y por supuesto dar vida al pueblo". En su compromiso con la diversión de todas las generaciones, también impulsó el carnaval de verano que atrajo visitantes de toda la región.

El mítico hostelero, que actualmente reside en Benidorm pero visita con frecuencia su pueblo natal, confiesa la emoción que siente al regresar: "La Arena es el lugar donde nací, disfruté mucho de mi niñez, juventud y mi etapa como hostelero. Para mí, La Arena lo es todo, siempre tendrá un encanto especial, algo que no sé describir". Y añade con ternura: "Cuando llego a mi pueblo me siento como los niños cuando los sacan de la cuna y los cogen en brazos". No obstante, reconoce que el tiempo se hace notar en San Juan de la Arena: "Mi pueblo ha cambiado un 90%. Nada se parece a mi infancia ni a la etapa de juventud o de hostelero".

Sobre el homenaje, Fernández se muestra emocionado. "Este honor que me hace la Asociación San Juan de la Arena Sí es un gran orgullo para mí. Estoy feliz de tener tanta gente amiga a mi alrededor ", declara, al tiempo que asegura conservar un espíritu joven: " Aún llevo mi niño interior jugando conmigo a mis 85 años, y pienso seguir dando la lata muchos años más porque quiero ver puesta la pasarela desde La Arena hasta San Esteban".

Con este reconocimiento, San Juan de la Arena Sí reivindica el papel de una figura que durante décadas llenó de vida la villa. "Este galardón no es solo un premio: es un abrazo colectivo de todo un pueblo al esfuerzo de una vida dedicada a la villa. Un homenaje al ingenio, capacidad para soñar en grande y al compromiso con nuestras tradiciones", destacan.