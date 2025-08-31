Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos

El guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos (1962), que fue discípulo predilecto del compositor argentino Jorge Milchberg, el de "Los Incas", el que grabó "El cóndor pasa" para Simon & Garfunkel, ha fallecido.

Enseñaba guitarra clásica en Jerez de la Frontera a donde había llegado tras su paso por el conservatorio Eduardo Martínez Torner de Oviedo. "Le conocí hace muchos años. Cantó con nosotros en la coral Polifónica de Avilés; en el ‘Julián Orbón’ fue alumno de Conjunto Coral", apunta José María Martínez,primer director del Conservatorio de Avilés. Estuvo en "Chakra" y también "Vox Populi" y en "Yerba" (la de Fran Carreño, por ejemplo). "Era un verdadero artista, con una gran imaginación, el mejor guitarrista folk de Asturias", se lamentó José María Martínez,

Arnáiz había estudiado en el IES Carreño Miranda, pero sin más interés que dejar aquellos estudios para siempre. Se metió de lleno en la música. En un reportaje que publicó LA NUEVA ESPAÑA hace diez años, el periodista Javier Cuervo explicó la relación de Arnáiz con el compositor argentino que lideró "Los Incas": "Moisés, que a los 14 años quiso tocar como Jorge Milchberg, cree que, en ocasiones, los sueños de niño se cumplen con creces". Y es que pudo escribir, después de muchas peripecias, como su maestro.

La última vez que Arnáiz tocó en Avilés fue en 2012. Lo hizo junto a Toni Ferrer, en el festival Avilés Ciudad Dylanita de aquel año, concretamente, sobre la escena del auditorio de la Casa de Cultura. "Con un arreglo de Moisés, y adaptación mía al castellano, tocamos los temas ‘Visions of Juliana’ y ‘Fourth Time Around’", destacó Ferrer, conmocionado por la muerte de Arnáiz, que también fue también guitarrista de Jerónimo Granda.

"Hacía tiempo que no sabía de él. Nos hablamos hace ocho o diez días. Me dejó preocupado, me dijo que estaba muy mal, que iba en silla de ruedas. Intenté hablar después, pero no pude más. Estoy,verdaderamente, conmocionado", se despidió Ferrer.