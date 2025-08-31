Música y baile asturiano para despedir agosto
Dentro del programa Sones na Cai, el grupo "Escontra’l Raigañu" ofreció ayer un pasacalles por el centro de la ciudad, que comenzó en la plaza de España –en la imagen– y terminó en la plaza del Carbayedo. Hoy será la última jornada de esta actividad, que se ha desarrollado durante el mes de agosto, con un pase de "Esbardu". La banda avilesina efectuará el mismo recorrido por el casco histórico avilesino. Además de estas formaciones, también han participado "Ximielga La Saya", "Xaréu d’ Ochobre" y la Banda de Gaitas Villa de Avilés.
